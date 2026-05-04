MS ધોની IPL 2026માંથી બહાર ? CSK સ્ટાર અંગે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અપડેટ
MS Dhoni : ચેન્નાઈ તેની આગામી મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમવાનું છે. ધોની આ મેચ માટે ટીમ સાથે દિલ્હી ગયો નથી. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ધોની 2026ની આખી IPL સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે ?
MS Dhoni : ચાહકો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે આઈપીએલ 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વતી રમતા જોવા માટે ઉત્સુક છે. સીએસકે આ સિઝનમાં 9 મેચ રમી ચૂક્યું છે, છતાં ધોની હજુ પણ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં દેખાયો નથી. હવે ધોનીના રમવા અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે, જે સંકેત આપે છે કે તે આ સિઝનમાં ધોની રમી શકશે કે નહીં.
ચેન્નાઈ 5 મેના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે તેની 10મી મેચ રમવાનું છે. Cricbuzzના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ધોની આ મેચ માટે ટીમ સાથે દિલ્હી ગયો નથી. અપડેટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફ્રેન્ચાઇઝને આશા છે કે ધોની સીઝન દરમિયાન કોઈ સમયે રમશે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે તે ગમે ત્યારે રમી શકે છે.
બોલિંગ કોચે ધોની વિશે શું કહ્યું ?
ધોની વિશે બોલતા ચેન્નાઈના બોલિંગ કોચ એરિક સિમોન્સે જણાવ્યું હતું કે તેના સ્ટેટસ વિશે અપડેટ આપવું તેના કાર્યક્ષેત્રની બહાર છે. તેમણે કહ્યું કે, તે હાલમાં અમારી સાથે નથી, પરંતુ તે સતત સુધારો કરી રહ્યો છે. જ્યારે તે તૈયાર હશે ત્યારે તે રમશે અને તે બરાબર જાણે છે કે તે સમય ક્યારે આવશે.
શું તે આખી સીઝનમાંથી બહાર થશે ?
હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું ધોની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે આખી સીઝનમાંથી બહાર થશે ? જ્યારે હાલમાં આ પ્રશ્નનો કોઈ ચોક્કસ જવાબ નથી, પરંતુ દિલ્હી સામેની આગામી મેચ માટે તે ટીમ સાથે મુસાફરી ન કરી શક્યો તે સૂચવે છે કે તે આખી સીઝન ચૂકી શકે છે.
સીઝનના શરૂઆતના દિવસે 28 માર્ચે ચેન્નાઈએ 'માહી' અંગે અપડેટ શેર કર્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ધોનીને પગમાં ઇજાને કારણે પહેલા બે અઠવાડિયા બહાર રહી શકે છે. જો કે, ત્યારથી એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે અને ફ્રેન્ચાઇઝીએ ધોનીની સ્થિતિ અંગે કોઈ વધુ સત્તાવાર અપડેટ્સ આપ્યું નથી.
