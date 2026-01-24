Prev
પાકિસ્તાન પણ કરશે T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર? બાંગ્લાદેશને બહાર થવાથી નકવીએ ICCને આપી ધમકી

Bangladesh World Cup issue: PCBના ચેરમેન મોહસીન નકવીએ જણાવ્યું હતું કે ICCએ બાંગ્લાદેશ સાથે અન્યાય કર્યો છે અને બેવડા ધોરણો અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશે કોઈપણ કિંમતે વર્લ્ડ કપ રમવો જોઈએ, અને પાકિસ્તાન સરકાર આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય લેશે. નકવીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન ICC કરતાં તેની સરકાર પર વધુ વિશ્વાસ કરે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:11 PM IST

Bangladesh World Cup issue: T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાંગ્લાદેશને બાકાત રાખવાના ICCના નિર્ણયથી પાકિસ્તાન પણ ગુસ્સે થયું છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના ચેરમેન મોહસીન નકવીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા મોહસીન નકવીએ કહ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ સાથે અન્યાય થયો છે અને ICCએ બેવડા ધોરણો અપનાવવા જોઈએ નહીં.

મોહસીન નકવીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે ICC બોર્ડની બેઠક દરમિયાન પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, "મેં ICCની બેઠકમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તમે બેવડા ધોરણો અપનાવી શકતા નથી. એક નિર્ણય એક દેશને અને બીજો નિર્ણય બીજા દેશને આપી શકાય નહીં. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે બાંગ્લાદેશે કોઈપણ કિંમતે વર્લ્ડ કપ રમવો જોઈએ, કારણ કે તે ટુર્નામેન્ટમાં એક મુખ્ય અને મહત્વપૂર્ણ હિસ્સેદાર છે."

PCB વડાએ જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન ICCના સમાન સભ્યો છે અને તેમની સાથે અલગ રીતે વ્યવહાર કરી શકાતો નથી. તેમણે કહ્યું કે, બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાનની જેમ જ સભ્ય છે. જો તમે ભારતને પાકિસ્તાન કરતાં પ્રાથમિકતા આપી છે, તો બાંગ્લાદેશ સાથે પણ આ જ અભિગમ અપનાવવો જોઈએ.

પાકિસ્તાને ICC ને ધમકી આપી

મોહસીન નકવીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે કોઈ પણ દેશ બીજા પર પોતાનો નિર્ણય લાદી શકે નહીં. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો આવું થશે, તો પાકિસ્તાન તેના વલણ પર અડગ રહેશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, "એક દેશ બીજાને આદેશ આપી શકશે નહીં. જો આવું થશે, તો પાકિસ્તાન તેના વલણ પર અડગ રહેશે."

PCB વડાએ પાકિસ્તાન સરકારની ભૂમિકાને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન કહે છે કે તે વર્લ્ડ કપમાં નહીં રમે, તો ICC એ 22મી ટીમનો સમાવેશ કરવાનું વિચારવું જોઈએ. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ નિર્ણય પાકિસ્તાન સરકાર પર નિર્ભર છે, અને અંતિમ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે.

તો શું પાકિસ્તાન પણ વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરશે?

મોહસીન નકવીએ કહ્યું કે, આ પાકિસ્તાન સરકારનો નિર્ણય છે, અને અંતિમ નિર્ણય પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે પાકિસ્તાન પાસે દરેક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે અનેક વિકલ્પો છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમારી પાસે પ્લાન A, પ્લાન B, પ્લાન C અને પ્લાન D છે, તેથી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી."

ICCની ભૂમિકા પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા, PCBના વડાએ કહ્યું કે પાકિસ્તાન ICC કરતાં તેની સરકાર પર વધુ વિશ્વાસ કરે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, અમે ICC કરતાં પાકિસ્તાની સરકાર પર વધુ વિશ્વાસ કરીએ છીએ.

મોહસીન નકવીના નિવેદનોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક નવી ચર્ચા જગાવી છે. બાંગ્લાદેશના વર્લ્ડ કપના ભવિષ્ય, ICCની નિષ્પક્ષતા અને સભ્ય દેશોના અધિકારો અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે. આવનારા દિવસોમાં આ મુદ્દા પર ICC અને સંબંધિત દેશોના પ્રતિભાવો પર બધાની નજર રહેશે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ICC દ્વારા બાંગ્લાદેશને T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે. હવે તેની જગ્યાએ સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ICC એ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે વર્લ્ડ કપનું સમયપત્રક અને સ્થળ બદલાશે નહીં. આખરે, બાંગ્લાદેશને બાકાત રાખવામાં આવ્યું.

