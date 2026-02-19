શું પાકિસ્તાન ફરી બનશે ટી20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન? ફરી સર્જાયો આ અનોખો સંયોગ, જાણીને વિશ્વાસ કરવા પર થઈ જશો મજબૂર
T20 World Cup 2026: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાન જીતી શકે છે તેવો ગજબ સંયોગ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ કે, કેવી રીતે આ વર્લ્ડ કપ પાકિસ્તાન માટે ફાયદાકારક હોય શકે છે.
- ઓસ્ટ્રેલિયાના બહાર થવાથી સર્જાયો 1992 જેવો ગજબ સંયોગ!
- જ્યારે પણ ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થયું, ત્યારે પાકિસ્તાને જીતી છે ટ્રોફી
- શું 17 વર્ષ પછી પાકિસ્તાન ફરી બનશે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન?
T20 World Cup 2026: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર-8ની ટીમો નક્કી થઈ ચૂકી છે. જો કે, હજુ સુધી ટૂર્નામેન્ટના આગામી તબક્કાના મેચની શરૂઆત થઈ નથી. પરંતુ તે પહેલા પાકિસ્તાનનું વર્લ્ડ કપ જીતવાનો ગજબ સંયોગ સામે આવ્યો છે. જેને જાણીને તમે પણ વિશ્વાસ કરવા માટે મજબૂર થઈ જશો.
ઓસ્ટ્રેલિયાનું ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થવું પાકિસ્તાન માટે મોટી ખુશખબર છે. આ પહેલા એક-બે વખત નહીં, પરંતુ ત્રણ વખત આવો જ સંયોગ બની ચૂક્યો છે કે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ ICC ટૂર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ હોય અને પાકિસ્તાનની ટીમ વિજેતા બની હોય. એક વખત તો ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પણ આવું થઈ ચૂક્યું છે. હવે આ બીજી વખત છે કે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ટી20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ હોય.
ત્રણ વખત ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી થઈ બહાર
1992 વર્લ્ડ કપ: પાકિસ્તાને પોતાનું પહેલું વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ 1992માં ઇમરાન ખાનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ જીત્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટમાં પણ ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું.
2009 ટી20 વર્લ્ડ કપ: પાકિસ્તાને ટી20 વર્લ્ડ કપનું પહેલો ટાઈટલ 2009માં યુનિસ ખાનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પોતાના નામે કર્યું હતું. આ પણ એક એવો આઈસીસી ટુર્નામેન્ટ હતો કે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી જ બહાર થઈ ગયું હતું.
2017 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી: ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 2017ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં પણ ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. આ ટૂર્નામેન્ટમાં પણ પાકિસ્તાન ટાઈટલ જીતીને વિજેતા બની હતી.
2026 ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પણ બહાર થયું ઓસ્ટ્રેલિયા
હવે, 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પણ ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ચૂકી છે. બીજી તરફ પાકિસ્તાને સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય કરી લીધું છે. હવે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે, આ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાની ટીમ ક્યાં સુધી પહોંચી શકે છે.
સુપર 8માં પાકિસ્તાનનું શેડ્યૂલ
નોંધનીય છે કે, પાકિસ્તાન સુપર 8માં પોતાની પહેલી મેચ 21 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમશે, જ્યારબાદ બીજી મેચ 24 ફેબ્રુઆરીએ ઇંગ્લેન્ડ સામે અને ત્રીજી મેચ 28 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકા સામે રમશે.
