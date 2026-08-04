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IPL 2027માં પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ આમિરની થશે એન્ટ્રી ? કોહલી અને રોહિત સાથે રમવાનું સપનું થશે સાકાર!

Mohammad Amir : પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આમિર માટે IPLમાં રમવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે કોઈ ટીમ ઓક્શનમાં તેના પર બોલી લગાવે છે કે પછી IPLમાં રમવાનું તેનું સપનું ફક્ત સપનું જ રહી જાય છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 04, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:01 PM IST
IPL 2027માં પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ આમિરની થશે એન્ટ્રી ? કોહલી અને રોહિત સાથે રમવાનું સપનું થશે સાકાર!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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