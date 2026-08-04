/IPL 2027માં પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ આમિરની થશે એન્ટ્રી ? કોહલી અને રોહિત સાથે રમવાનું સપનું થશે સાકાર!

Mohammad Amir : પાકિસ્તાનનો ભૂતપૂર્વ સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આમિર ફરી ચર્ચામાં આવી ગયો છે. તેણે વારંવાર વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય ક્રિકેટ લીગ, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં રમવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. હવે તેણે IPL અંગે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. બ્રિટિશ નાગરિકતા મેળવ્યા બાદ મોહમ્મદ આમિર માટે IPLના દરવાજા ખુલી ગયા છે. જો કે, શું તે ખરેખર લીગમાં રમતો જોવા મળશે ? આમિરે પોતે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે.
IPL અંગે શું કહ્યું આમિરે ?
ઇંગ્લેન્ડની T20 લીગ 'ધ હન્ડ્રેડ' દરમિયાન આમિરે કહ્યું કે તેણે IPLમાં રમવા અંગે હજુ સુધી અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી. તેણે કહ્યું કે, હું 2027થી પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL)માં વિદેશી ખેલાડી તરીકે રમીશ. IPLની વાત કરીએ તો, મને હજુ સુધી ખબર નથી કે હું તેમાં ભાગ લઈશ કે નહીં.
IPLમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પર છે પ્રતિબંધ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના રાજકીય તણાવને કારણે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને IPLમાં રમવા પર પ્રતિબંધ છે. જો કે, મોહમ્મદ આમિરે તેની પત્ની નરજીસ ખાન દ્વારા બ્રિટિશ નાગરિકતા મેળવી છે, જે બ્રિટિશ નાગરિક છે.
Muhammad Amir said 🗣️
"I will play PSL 2027 as an overseas player, I don't know about IPL yet, I will participate in the IPL or not". pic.twitter.com/vphMSiDMej
— Qamar. (@Qamar5618) August 3, 2026
શું મોહમ્મદ આમિરની ખુલશે કિસ્મત ?
યુકેમાં રહેવાની કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી આમિર હવે સત્તાવાર રીતે બ્રિટિશ નાગરિક બની ગયો છે. આ નાગરિકતાના કારણે હવે તે એક બ્રિટિશ ખેલાડી તરીકે IPL ઓક્શન માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. અગાઉ, અન્ય એક પાકિસ્તાની ખેલાડી અઝહર મહમૂદ, બ્રિટિશ પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે રમ્યો હતો.
આ સંદર્ભમાં મોહમ્મદ આમિરનું નસીબ પણ બદલાઈ શકે છે. તેણે અનેક ઇન્ટરવ્યુમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જો ભવિષ્યમાં તક મળે, તો તે વિરાટ કોહલીની RCB અથવા રોહિત શર્માની મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે IPLમાં રમવા માંગે છે.
ઇંગ્લિશ ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પણ સ્થિતિ બદલાઈ
બ્રિટિશ પાસપોર્ટ મેળવ્યા પછી આમિર હવે ઇંગ્લેન્ડના T20 બ્લાસ્ટમાં નોટિંગહામશાયર માટે અને 'ધ હંડ્રેડ'માં ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ માટે ઘરેલુ ખેલાડી તરીકે રમી રહ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે હવે તેની ગણતરી વિદેશી ખેલાડી ક્વોટા હેઠળ કરવામાં આવતી નથી. 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનારા મોહમ્મદ આમિરે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પાકિસ્તાન માટે પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે.