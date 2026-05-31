/ફિલ સોલ્ટ IPL ફાઇનલમાં RCB માટે રમશે ? કેપ્ટન રજત પાટીદાર આપ્યું અપડેટ

Phil Salt : IPL 2026ની ફાઇનલ પહેલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના કેપ્ટન રજત પાટીદારે સ્ટાર ઓપનર ફિલ સોલ્ટની ફિટનેસ અંગે એક મોટી અપડેટ આપી. આંગળીની ઇજાને કારણે લાંબા સમયથી બહાર રહેલો સોલ્ટ હવે ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે.
Phil Salt : IPL 2026 ફાઇનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં RCB અને ગુજરાત વચ્ચે રમાનાર છે. ફાઇનલ પહેલા RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારે ટીમના વિસ્ફોટક ઓપનર ફિલ સોલ્ટ અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે. ફિલ સોલ્ટ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઈજા સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે અને હજુ સુધી મેદાનમાં પાછો ફરી શક્યો નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને પાટીદારે ફાઇનલ મેચ માટે તેની ઉપલબ્ધતા અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે.
ફિલ સોલ્ટ કેમ બહાર છે ?
ફિલ સોલ્ટની વાત કરીએ તો, 18 એપ્રિલે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન તેને આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. ત્યારબાદ મેની શરૂઆતમાં તે ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ની વિનંતી પર ઇંગ્લેન્ડ પાછો ફર્યો. જોકે, RCB પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થયા પછી સોલ્ટ ફરીથી ટીમમાં જોડાયો. આમ છતાં તેને હજુ સુધી રમવાની તક મળી નથી. છેલ્લી બે મેચમાં વેંકટેશ ઐયર વિરાટ કોહલી સાથે ઇનિંગ ઓપનિંગ કરતા જોવા મળ્યો હતો.
ફિલ સોલ્ટ વિશે શું અપડેટ ?
ફિલ સોલ્ટની ફાઇનલમાં વાપસી અંગે, રજત પાટીદારે કહ્યું છે કે ફિલ સોલ્ટ ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે અને મેડિકલ ટીમ સતત તેનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. અમે પિચનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી જ અંતિમ નિર્ણય લઈશું અને ઓપનિંગ કોમ્બિનેશન અંગે ચર્ચા કરીશું.
ફિલ સોલ્ટે અત્યાર સુધીમાં કેટલા રન બનાવ્યા છે ?
ફિલ સોલ્ટના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેણે 2026ની IPL સીઝનમાં RCB માટે છ મેચ રમી છે. આ દરમિયાન તેણે 168ના પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટથી 202 રન બનાવ્યા છે. તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દી દરમિયાન, સોલ્ટે 40 મેચોમાં 1,258 રન બનાવ્યા છે. જો RCB અમદાવાદમાં ફરી એકવાર ટ્રોફી જીતવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવાની આશા રાખે છે, તો ફિલ સોલ્ટની વાપસી ટીમ માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જો તે સંપૂર્ણપણે ફિટ ન હોય, તો વેંકટેશ ઐયર ફરી એકવાર વિરાટ કોહલી સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા જોવા મળી શકે છે.