IND vs NZ ફાઇનલ જોવા આવશે PM મોદી ? ખીચોખીચ ભરેલું હશે અમદાવાદનું સ્ટેડિયમ

IND vs NZ Final 2026 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. બંને ટીમો ટાઇટલ ટક્કર માટે જોરશોરથી તૈયારીઓ કરી રહી છે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ત્યારે શું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ મેચ જોવા આવશે કે કેમ, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:08 PM IST

IND vs NZ Final 2026 : મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી સેમિફાઇનલ મેચ સ્ટાર્સથી ભરેલી હતી. પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીથી લઈને બોલિવૂડ સ્ટાર્સ સુધી સ્ટેડિયમ ભરચક હતું. ફાઇનલ હવે 8 માર્ચની સાંજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારતનો મુકાબલો ન્યુઝીલેન્ડ સામે થશે. 

2023ના ODI વર્લ્ડ કપ ભારતમાં યોજાયો હતો, જેમાં ફાઇનલ મેચ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ હતી. પીએમ મોદી મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા હતા. જોકે, ભારત મેચ હારી ગયું હતું. ત્યારે ચાહકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે પીએમ મોદી આ ફાઇનલમાં હાજર રહેશે. 

ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક

ભારતે છેલ્લી બે આઈસીસી ઇવેન્ટ જીતી છે અને સતત ત્રીજા ખિતાબનું ટાર્ગેટ રાખ્યું છે. રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ 2024માં ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો અને પછી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી. હવે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમનો વારો છે. ઇતિહાસમાં કોઈ પણ ટીમે સતત ટી20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી નથી. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે આવું કરવાની સુવર્ણ તક છે.

ફાઇનલ જોવા અમદાવાદ આવશે PM મોદી ?

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, PM મોદી નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં હાજરી આપે તેવી શક્યતા નથી. તેઓ નવી દિલ્હીમાં 33,500 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. વધુમાં તેઓ મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવની પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જો કે, જો ટીમ ઇન્ડિયા ટ્રોફી જીતે છે, તો તેઓ PM મોદી સાથે મુલાકાત કરી શકે છે, જેમ કે ગયા વખતે જોવા મળ્યું હતું.

