/રિષભ પંત પાસેથી છીનવાશે લખનૌની કેપ્ટનશીપ ? LSG ટીમ ડિરેક્ટરે આપ્યા સંકેત

Rishabh Pant : લખનૌએ રિષભ પંતને ₹27 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. તેના નેતૃત્વ હેઠળ LSG સતત બે સીઝનથી પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યું નથી. હવે એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે પંત પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ શકે છે.
Rishabh Pant : ટેસ્ટ ક્રિકેટનું વાઈસ કેપ્ટન પદ છીનવી લેવામાં આવ્યા બાદ રિષભ પંત હવે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની કેપ્ટનશીપ પણ ગુમાવી શકે છે. લખનૌએ IPL 2025 મેગા ઓક્શન દરમિયાન પંતને ₹27 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. તેને ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી હતી. જોકે, તેના નેતૃત્વ હેઠળ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સતત બે વર્ષ સુધી પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે.
IPL 2026માં લખનૌ તેની 14 મેચોમાંથી ફક્ત ચાર જ જીતી શક્યું. પરિણામે લખનૌ પોઈન્ટ ટેબલમાં 10મા સ્થાને રહ્યું. હવે ટીમના ક્રિકેટ ડિરેક્ટર ટોમ મૂડીએ એવા સંકેતો આપ્યા છે કે પંતને કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવી શકે છે.
પંત પાસેથી છીનવાશે કેપ્ટનશીપ ?
IPL 2025માં જ્યારે રિષભ પંતે પહેલીવાર લખનૌના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી, ટીમ સાતમા સ્થાને રહી હતી. જોકે, આ સિઝનમાં તેમનું પ્રદર્શન પાછલા વર્ષ કરતા પણ ખરાબ સાબિત થયું. પંતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ફ્રેન્ચાઇઝીએ બે સિઝનમાં રમાયેલી 28 મેચોમાંથી ફક્ત 10 મેચમાં જ જીત મેળવી હતી. ઘણા પૂર્વ ક્રિકેટરો પણ માને છે કે લખનૌ હવે પંતને ટીમમાંથી બહાર કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
ટોમ મૂડીએ શું કહ્યું ?
પંજાબ કિંગ્સ સામે સાત વિકેટથી મળેલી હાર બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટોમ મૂડીએ કહ્યું ks, જ્યાં સુધી કેપ્ટનશીપનો સવાલ છે, તેને ચોક્કસપણે તે પડકારજનક લાગ્યું છ અને પરિણામો તે દર્શાવે છે. અમારે તે વિચારવાની જરૂર છે કે શું આ દબાણથી તેની બેટિંગ પર તો અસર નથી પડી રહી ને. હું સ્વીકારું છું કે આ સિઝન અમારા માટે મુશ્કેલ રહી છે, પરંતુ અમે ચોક્કસપણે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરીશું. અમે દરેક પાસાની તપાસ કરીશું.
લખનૌએ પંતને ₹27 કરોડની રેકોર્ડબ્રેક રકમમાં હસ્તગત કર્યો હતો તે જોતાં શરૂઆતથી જ તેના પ્રદર્શનની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. લખનૌ માટે રમતા બે સિઝનમાં પંતે 135.74ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 581 રન બનાવ્યા છે, જે તેના કારકિર્દીના 144.18ના સ્ટ્રાઇક રેટ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે.
IPL 2026માં પંત નોંધપાત્ર રીતે સંઘર્ષ કરતો દેખાયો. મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં તેની બેટિંગ કે તેની કેપ્ટનશીપ કોઈ અસર કરી શકી નહીં. LSG પાસે અનુભવી વિદેશી ખેલાડીઓ, મેચ વિનર ભારતીય સ્ટાર્સ અને યુવા પ્રતિભાઓની ભરમાર હોવા છતાં ટીમ સમગ્ર સિઝન દરમિયાન અસંબદ્ધ દેખાઈ. ઘણી મેચોમાં તેના કેપ્ટનશીપના નિર્ણયો તપાસ હેઠળ આવ્યા અને ટીમ દબાણ હેઠળ ભાંગી પડી.