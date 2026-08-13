/શું રોહિત શર્મા બનશે MIના કોચ? વિરાટ કોહલી કરશે આવું, આર અશ્વિનની મોટી ભવિષ્યવાણી

R Ashwin: ક્રિકેટમાંથી રિટાયરમેન્ટ લીધા બાદ ખેલાડીઓ જીવનમાં અલગ-અલગ દિશામાં આગળ વધે છે. કોઈ કોચિંગ, કોઈ કોમેન્ટ્રી કે અન્ય કામ કરવાનો નિર્ણય કરે છે. કેટલાક ખેલાડીઓ લાંબા કરિયર બાદ પોતાના પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાનું પસંદ કરે છે. શું ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભવિષ્યમાં કોચ બનશે? આર અશ્વિને તેને લઈને મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે.
ભારતીય ટીમના પૂર્વ દિગ્ગજ સ્પિનર અશ્વિનને રોહિત અને વિરાટના એક દિવસ આ પ્રકારની જવાબદારી સંભાળવાની શક્યતા વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. તેમણે IPL ફ્રેન્ચાઈઝી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI)ને સલાહ આપી કે, રોહિત જેવું જ રમવાનું બંધ કરે તો તેમને કોચિંગ રોલમાં જોડી લો. રોહિતની કપ્તાનીમાં MIએ ટ્રોફી જીતી. વિરાટ IPLમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)નો હિસ્સો છે. અશ્વિનને લાગે છે કે, 37 વર્ષીય વિરાટ તરત જ આવી જવાબદારી સંભાળવા માટે તૈયાર નહીં થાય.
'મને નથી લાગતું કે વિરાટ કોહલી...'
39 વર્ષીય અશ્વિને પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર કહ્યું કે, ''મને નથી લાગતું કે વિરાટ તરત કોચ બનવા માટે તૈયાર થશે. બન્નેએ ખૂબ જ કામ કર્યું છે. હોઈ શકે છે કે રોહિત શર્મા કોઈ ભૂમિકામાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે જોડાઈ જાય. સાચું કહું તો વિરાટ વિશે નથી ખબર. મારા મતે વિરાટ કદાચ થોડા સમય માટે બ્રેક લેવા માંગશે.''
અશ્વિનનું માનવું છે કે, આવનારા સમયમાં ફ્રેન્ચાઈઝી ક્રિકેટનું વર્ચસ્વ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, આ સ્થિતિમાં મેન્ટર, ડાયરેક્ટર ઓફ ક્રિકેટ અને હાઈ પર્ફોર્મન્સ ડાયરેક્ટર જેવી સ્પેશિયાલિસ્ટ જોબમાં સફળ ખેલાડીઓ માટે તકો બનશે. રોહિત પોતાના કરિયરના અંતિમ પડાવ પર છે. તેઓ 39 વર્ષના થઈ ચૂક્યા છે. અશ્વિને આશા વ્યક્ત કરી કે રોહિત MI સાથે કોઈને કોઈ સ્વરૂપે જરૂર જોડાયેલા રહેશે.
'રોહિત શર્મા આના માટે તૈયાર થઈ જશે'
પૂર્વ સ્પિનરે કહ્યું કે, ''જો કાલે રોહિત નક્કી કરે કે 'હું નહીં રમું' તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે તેમને તરત પોતાની સાથે જોડી લેવા જોઈએ. તેમણે 5 IPL ટ્રોફી જીતાડી છે. તેમના નેતૃત્વમાં ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. તમને આવા લોકો નહીં મળે. જો રોહિત હેડ કોચ બનવા નથી માંગતા કારણ કે આ ખૂબ જ મહેનતવાળી જવાબદારી છે તો કોઈ વાત નથી. તે એક-બે વર્ષના બ્રેક પછી કોઈ ને કોઈ રોલ ભજવવા માટે તૈયાર થઈ જશે. જેમ રાહુલ દ્રવિડ ભાઈએ બ્રેક લીધો અને પછી કામ પર પરત ફર્યા છે. એટલા માટે, મને લાગે છે કે તેમણે આવા ક્રિકેટરોને તરત પોતાની સાથે જોડી લેવા જોઈએ અને તેમને જવા દેવા ન જોઈએ. મને આશા છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ રોહિત શર્મા જેવા ખેલાડીને નહીં છોડે કારણ કે તેમની વિચારવાની ક્ષમતા શાનદાર છે.''