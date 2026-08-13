Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /શું રોહિત શર્મા બનશે MIના કોચ? વિરાટ કોહલી કરશે આવું, આર અશ્વિનની મોટી ભવિષ્યવાણી

શું રોહિત શર્મા બનશે MIના કોચ? વિરાટ કોહલી કરશે આવું, આર અશ્વિનની મોટી ભવિષ્યવાણી

R Ashwin: રોહિત શર્મા ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI)નો ભાગ છે. વિરાટ કોહલી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) તરફથી રમે છે. રોહિત અને વિરાટ કોહલીને લઈને આર અશ્વિને મોટી વાત કહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:29 PM IST
શું રોહિત શર્મા બનશે MIના કોચ? વિરાટ કોહલી કરશે આવું, આર અશ્વિનની મોટી ભવિષ્યવાણી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પગાર પંચે લીધો મોટો નિર્ણય, હવે સરકારી કર્મચારીઓ સુધી પહોંચશે સાચી માહિતી!
2
3
4
5