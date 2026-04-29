રોહિત શર્મા આજે SRH સામે રમશે કે નહીં ? મેચ પહેલા આવ્યું મોટું અપડેટ

Rohit Sharma Injury Update : SRH સામેની મેચ પહેલા રોહિત શર્માની વાપસી અંગે હજુ પણ સસ્પેન્સ યથાવત છે. હેમસ્ટ્રિંગ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહેલા રોહિત અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આજની મેચમાં હિટમેન રમશે કે નહીં.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:31 PM IST
  • વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં આજે મુંબઈ અને SRH વચ્ચે ટક્કર
  • રોહિત શર્માની વાપસી અંગે હજુ પણ સસ્પેન્સ યથાવત
  • પ્લેઓફમાં ટકી રહેવા માટે મુંબઈ માટે આ મેચ મહત્વની

Rohit Sharma Injury Update : IPL 2026ની 41મી મેચ બુધવારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ મુંબઈના હોમ ગ્રાઉન્ડ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે થશે. આ મેચ મુંબઈ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પ્લેઓફની રેસમાં ટકી રહેવા માટે જીત અત્યંત જરૂરી છે, કારણ કે ટીમ અત્યાર સુધી તેની 7 મેચમાંથી 5 મેચ હારી ગઈ છે. માત્ર 2 જીત સાથે તેના હાલમાં ફક્ત 4 પોઈન્ટ છે.

રોહિત કેમ બહાર છે ?

12 એપ્રિલના રોજ RCB સામેની મેચ દરમિયાન રોહિત શર્માને હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી. ત્યારથી તે સાઈડલાઈન છે અને MIની બેટિંગ લાઇનઅપમાં તેની ગેરહાજરી સ્પષ્ટપણે અનુભવાઈ રહી છે. તેની ગેરહાજરીમાં ટીમે ડી કોક, રિકેલ્ટન અને ડેનિશ માલવર જેવા વિવિધ ઓપનરો સાથે પ્રયોગ કર્યો, પરંતુ આમાંથી કોઈ પણ કોમ્બિનેશન સફળ રહ્યું નથી. ખાસ કરીને માલવરનું તાજેતરનું પ્રદર્શન ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની ગયું છે. ત્યારે આજની મેચ પહેલા સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું રોહિત શર્મા આ મેચમાં રમશે ? 

રોહિત શર્મા આજે રમશે કે નહીં ?

રોહિત શર્મા રમશે કે નહીં તે અંગે ફ્રેન્ચાઇઝીએ કોઈ ચોક્કસ જવાબ આપ્યો નથી. જો કે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સ્પષ્ટતા કરી છે કે રોહિતની ફિટનેસ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય મેચના દિવસે ટોસ સમયે લેવામાં આવશે. ટીમ મેનેજમેન્ટના જણાવ્યા મુજબ, રોહિત ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેની ઉપલબ્ધતાની હજુ સુધી સંપૂર્ણ પુષ્ટિ થઈ નથી.

રોહિતે આ સિઝનમાં માત્ર થોડી જ મેચ રમી છે, જેમાં 45.66ની સરેરાશ અને 165ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 137 રન બનાવ્યા છે, તે ટીમના ટોપ સ્કોરર્સમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેની હાજરી ટીમને સ્થિરતા અને આક્રમક શરૂઆત કરાવે છે.

ઈજાના કારણે ટીમ કોમ્બિનેશન પર અસર

મુંબઈની મુશ્કેલીઓ ઓથી થવાનું નામ લઈ રહી નથી. મિશેલ સેન્ટનર ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે અને કેશવ મહારાજને તેના સ્થાને ટીમમાં લાવવામાં આવ્યો છે. તો પ્લેઇંગ XIમાં વિલ જેક્સના સ્થાન અંગે પણ અનિશ્ચિતતા યથાવત છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

