Ind vs Pak : પાકિસ્તાન સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને થશે દંડ ? જાણો શું છે ICCનો નિયમ
Asia Cup 2025 Ind vs Pak : રવિવારે એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ બાદ ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. દુબઈમાં આ શાનદાર મેચ જીત્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા. મેચ સમાપ્ત થયા પછી ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા વિના મેદાન બહાર નીકળી ગયા હતા.
Trending Photos
Asia Cup 2025 Ind vs Pak : એશિયા કપ 2025માં રવિવારે ભારતે પાકિસ્તાન સામે શાનદાર જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા. જેને લઈને હોબાળો મચી ગયો છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ મેચમાં 128 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતે પાકિસ્તાનને 25 બોલ બાકી રહેતા 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
ટીમ ઈન્ડિયાને પાકિસ્તાન સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ દંડ થશે ?
ટીમ ઈન્ડિયાએ હાથ ન મિલાવીને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારો સાથે પોતાની એકતા વ્યક્ત કરી અને પાકિસ્તાનને પોતાની ઓકાત બતાવી હતી. ભારત સામે 7 વિકેટથી ખરાબ રીતે મેચ હારી ગયા બાદ પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે હાથ મિલાવવા માટે લાઈનમાં ઉભા હતા, પરંતુ તેમનું અપમાન થયું. ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાનના ક્રિકેટરો સાથે હાથ મિલાવ્યો નહીં. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આઈસીસી ટીમ ઈન્ડિયા પર પાકિસ્તાન સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ કોઈ દંડ લાદી શકે છે? એવા અહેવાલો છે કે પાકિસ્તાનના ટીમ મેનેજરે હાથ ન મિલાવવા બદલ ભારત સામે 'ઔપચારિક વિરોધ' નોંધાવ્યો છે.
ICCનો નિયમ શું છે ?
ક્રિકેટના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ટીમ મેચ પહેલા કે પછી ક્યારેય તેની વિરોધી ટીમ સાથે હાથ ન મિલાવે તો તે ગુનો નથી. હાથ મિલાવવાને રમતગમતનો ભાગ માનવામાં આવે છે. કોઈપણ ટીમ કે તેના ખેલાડીઓને મેચ દરમિયાન તેમની વિરોધી ટીમ સાથે હાથ મિલાવવાની ફરજ પાડવામાં આવતી નથી. બંને ટીમોના ખેલાડીઓ મેચ પછી ફક્ત ક્રિકેટ સંસ્કૃતિ તરીકે હાથ મિલાવતા હોય છે. કોઈપણ ટુર્નામેન્ટ પછી ભલે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) દ્વારા આયોજિત હોય કે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) દ્વારા હાથ મિલાવવા ફરજિયાત નથી.
શું ટીમ ઈન્ડિયાને દંડ થશે ?
પાકિસ્તાન સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને દંડ કરવામાં આવશે નહીં, કારણ કે તે ક્રિકેટના કોઈપણ નિયમનું ઉલ્લંઘન નથી. તમને જણાવી દઈએ કે આ કારણોસર પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગા અલી મેચ બાદ મેચ પ્રેઝન્ટેશનમાં એન્ટ્રી કરી શક્યો નહીં. આ મેચ વિવાદોથી ઘેરાયેલી રહી કારણ કે આ વર્ષે એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રાજકીય તણાવ વધી ગયો હતો, જેના કારણે ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. મેચ પહેલા પણ સલમાન આગા અને સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ દરમિયાન હાથ મિલાવ્યો નહોતો. મેચ પછી પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ હાથ મિલાવવા માટે ઉભા રહ્યયા, પરંતુ ભારતીય ખેલાડીઓ આવ્યા નહીં. ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાન સામે એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને સમર્પિત કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે