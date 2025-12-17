Prev
શું હજુ પણ 20 ઓવરની રહેશે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ચોથી T20I? કેટલા વાગ્યા સુધી મેચ શરૂ થવાનો છે નિયમ? જાણો

IND vs SA 4th T20 Cut Off Time: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચોથી T20I લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થઈ શકે છે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:22 PM IST

IND vs SA 4th T20 Cut Off Time: ભારત સામે દક્ષિણ આફ્રિકા ચોથી T20 મેચ લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે. મેચ IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, પરંતુ ધુમ્મસને કારણે ટોસ થઈ શક્યો નહીં. જો કોઈ કારણોસર મેચ મોડી પડે છે, તો મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થઈ શકે છે? શું ભારત સામે દક્ષિણ આફ્રિકા ચોથી T20 મેચ માટે કોઈ નિયમ લાગુ પડે છે, જો કે મેચ કેટલા વાગ્યા સુધી રદ કરવામાં આવશે નહીં તેની સમય મર્યાદા કેટલી છે? 

ધુમ્મસ ઓછું થયું ન હતું

ભારત સામે દક્ષિણ આફ્રિકા ચોથી T20 મેચ IST સાંજે 6:30 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, અને મેચ 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી. જોકે, એકાના સ્ટેડિયમમાં ધુમ્મસને કારણે, અમ્પાયરો તેમના પ્રથમ નિરીક્ષણ માટે સાંજે 6:50 વાગ્યે પહોંચ્યા, પરંતુ પછી સમય 7:30 વાગ્યે લંબાવવામાં આવ્યો. અમ્પાયરોએ સાંજે 7:30 વાગ્યે નિરીક્ષણ કર્યું ત્યાં સુધીમાં ધુમ્મસ ઓછું થયું ન હતું.

ત્યારબાદ નિરીક્ષણનો સમય રાત્રે 8:00 વાગ્યે અને પછી ફરીથી રાત્રે 8:30 વાગ્યે કરવામાં આવ્યો, જો કે 9 વાગ્યે અમ્પાયરોએ ચેક કર્યું પણ હજી ધુમ્મસ હોવાને કારણે 9.25નો ટાઈમ આપ્યો છે. જો કે 9.25 છેલ્લો ટાઈમ પણ હોઈ શકે છે.

શું મેચ હજુ પણ 20 ઓવરની હશે?

મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, પરંતુ આ સ્ટોરી લખાય છે ત્યાં સુધી, તે રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી પણ શરૂ થઈ નથી. જો મેચની જાહેરાત કરવામાં આવે છે, તો તે નિર્ધારિત શરૂઆતના સમયથી લગભગ બે કલાક મોડી થશે. નિયમો અનુસાર, ગુમાવેલા સમયના આધારે ઓવર ઘટાડવામાં આવે છે. તેથી, ભારત સામે દક્ષિણ આફ્રિકા ચોથી T20 મેચ હજુ પણ 20 ઓવરથી વધુ રમાય તેવી શક્યતા ઓછી છે.

ચોથી T20 કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કોઈ કટ-ઓફ સમયનો નિયમ નથી. ICC ટુર્નામેન્ટમાં કેટલીક નોકઆઉટ મેચો માટે આ લાગુ કરી શકાય છે. જો કે, દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાં, સામાન્ય રીતે પાંચ ઓવરની મેચ રમાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની પ્રથા છે. જો પાંચ ઓવરની મેચ હવે શક્ય ન હોય, તો મેચ રદ જાહેર કરવામાં આવે છે.

 

