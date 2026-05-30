/IPL 2026 Prize Money: શું ગયા વખતની સરખામણીમાં ઈનામની રકમ વધશે? વિજેતા અને રનરઅપ ટીમને કેટલી રકમ મળશે?

IPL 2026 Prize Money: IPL 2026 સીઝનના વિજેતાનો નિર્ણય થવામાં હવે વધુ સમય બાકી નથી. RCB અને ગુજરાત પોતાના બીજા ખિતાબ માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. ચાહકો પણ IPL ઈનામી રકમ માટે ઉત્સાહી છે. ચાલો જાણીએ કે આ વખતે વિજેતા અને રનર-અપને કેટલી રકમ મળી શકે છે.
IPL 2026 Prize Money: IPL 2026 સીઝન હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. બે ફાઇનલિસ્ટ નક્કી થઈ ગયા છે, RCB અને ટાઇટલ મેચ રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) પોતાના ખિતાબનો બચાવ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ તેમના ઘરઆંગણે ટ્રોફી ઉપાડવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. RCBએ ક્વોલિફાયર 1માં ગુજરાતને એકતરફી રીતે હરાવ્યું, તેથી એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે RCB ફરીથી આવું જ પ્રદર્શન કરશે કે ગુજરાત પોતાની પાછલી હારનો બદલો લઈ શકશે.
IPL ઈનામી રકમ હંમેશા સમાચારમાં
મેચો ઉપરાંત, IPL હંમેશા લીગ પર ખર્ચવામાં આવેલા પૈસા માટે સમાચારમાં રહે છે. ઈનામી રકમ ઉપરાંત, ટીમોને અન્ય ઘણા પુરસ્કારો મળે છે. આમાં ઓરેન્જ કેપ, પર્પલ કેપ અને ફેર પ્લે એવોર્ડનો સમાવેશ થાય છે. અમે તમને આ દરેક એવોર્ડ અને તેમની સંબંધિત ઇનામી રકમ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ચાલો જાણીએ કે આ વખતે વિજેતા ટીમને કેટલી રકમ મળશે.
કુલ ઇનામ રકમ ₹46 કરોડથી વધુ
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ IPL 2026 માટે કુલ ₹46.5 કરોડથી વધુનો ઇનામી રકમ નક્કી કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, આ સિઝનમાં જીતનાર ટીમને ₹20 કરોડની ઇનામી રકમ સાથે પ્રખ્યાત IPL ટ્રોફી પણ પ્રાપ્ત થશે. વિજેતા ટીમને સમગ્ર સિઝન દરમિયાન તેમના સંઘર્ષ અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે સૌથી મોટું ઇનામ મળશે. ગયા વખતે, વિજેતા ટીમ, RCBને પણ એટલી જ રકમ મળી હતી. આ દરમિયાન, રનર-અપને ઇનામ તરીકે ₹13 કરોડ મળશે.
|એવોર્ડનું નામ
|ઈનામી રકમ
|સુપર સ્ટ્રાઈકર ઓફ ધ મેચ
|1 લાખ રૂપિયા
|ફેન્ટસી કિંગ ઓફ ધ મેચ
|1 લાખ રૂપિયા
|સુપર સિક્સર્સ ઓફ ધ મેચ
|1 લાખ રૂપિયા
|ઓન ધ ગો ફોર્સ (4s) ઓફ ધ મેચ
|1 લાખ રૂપિયા
|ગ્રીન ડોટ બોલ્સ ઓફ ધ મેચ
|1 લાખ રૂપિયા
|પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
|5 લાખ રૂપિયા
|ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝન
|10 લાખ રૂપિયા
|સુપર સ્ટ્રાઈકર ઓફ ધ સીઝન
|કાર (Car)
|ફેન્ટસી કિંગ ઓફ ધ સીઝન
|10 લાખ રૂપિયા
|સુપર સિક્સર્સ ઓફ ધ સીઝન
|10 લાખ રૂપિયા
|ઓન ધ ગો ફોર્સ (4s) ઓફ ધ સીઝન
|10 લાખ રૂપિયા
|ગ્રીન ડોટ બોલ્સ ઓફ ધ સીઝન
|10 લાખ રૂપિયા
|કેચ ઓફ ધ સીઝન
|10 લાખ રૂપિયા
|ફેર પ્લે એવોર્ડ
|ટ્રોફી
|પર્પલ કેપ
|10 લાખ રૂપિયા
|ઓરેન્જ કેપ
|10 લાખ રૂપિયા
|મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝન
|15 લાખ રૂપિયા
|પીચ એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એવોર્ડ
|50 લાખ રૂપિયા
ત્રીજા અને ચોથા સ્થાનની ટીમોને શું મળશે?
પ્લેઓફમાં પહોંચવું એ એક સિદ્ધિથી ઓછું માનવામાં આવતું નથી. આ જ કારણ છે કે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાનની ટીમોને પણ નોંધપાત્ર ઇનામ રકમ મળે છે. ક્વોલિફાયર 2 માં હારી ગયેલી અને ત્રીજા સ્થાને રહેલી રાજસ્થાન રોયલ્સને ₹7 કરોડ મળશે.
આ દરમિયાન, એલિમિનેટર તબક્કામાં બહાર થયા બાદ ચોથા સ્થાને રહેલી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને ₹6.5 કરોડ મળશે. ચાલો જાણીએ કે વિજેતા અને રનર-અપ ઉપરાંત અન્ય કયા પુરસ્કારો આપવામાં આવશે અને તેમની ઇનામી રકમ કેટલી હશે.
IPL ઓરેન્જ કેપ: આ એવોર્ડ IPL સીઝન દરમિયાન સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેનને આપવામાં આવે છે.
IPL પર્પલ કેપ: આ એવોર્ડ IPL સીઝન દરમિયાન સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલરને આપવામાં આવે છે.
ફેર પ્લે એવોર્ડ: આ એવોર્ડ તે ટીમને આપવામાં આવે છે જેણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સૌથી વધુ શિસ્ત સાથે રમી હોય.
મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર: આ એવોર્ડ તે ખેલાડીને આપવામાં આવે છે જેણે IPL સીઝન દરમિયાન બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હોય.
ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન: આ એવોર્ડ સિઝનના ઉભરતા સ્ટારને આપવામાં આવે છે.