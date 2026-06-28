/દુનિયાનો સૌથી મોટો ફૂટબોલ મુકાબલો અટકશે? જાણો કેમ બદલાયા સમીકરણો

Football World Cup 2026: ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નો ઉત્સાહ છવાયેલો છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો, લિયોનેલ મેસ્સી, કાયલિયન એમબાપ્પે અને હેરી કેન જેવા મોટા નામોની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકો ઉમટી રહ્યા છે. મેસ્સી વિરુદ્ધ રોનાલ્ડો પણ એક ચર્ચાસ્પદ વિષય હતો, પરંતુ હવે બંને વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો થવાની શક્યતા ઓછી છે. આ વર્લ્ડ કપમાં પોર્ટુગલનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. તેઓએ પહેલી મેચ ડ્રો કરી, બીજી જીતી, અને હવે, કોલંબિયા સામેની અંતિમ લીગ સ્ટેજ મેચમાં, તેઓ જીતવામાં ફેલ થયા છે.
કોલંબિયા સામે, પોર્ટુગલ એક પણ ગોલ કરવામાં સફળ થયું નહીં. રોનાલ્ડો પણ ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ તેની યુક્તિઓ નિષ્ફળ ગઈ. મેચ 0-0થી સમાપ્ત થઈ. આ ડ્રોએ રાઉન્ડ ઓફ 32 ગણતરીઓને ખોરવી નાખી છે. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોર્ટુગલ લિયોનેલ મેસ્સીના આર્જેન્ટિનાનો સામનો કરી શક્યું હોત, પરંતુ હવે શક્યતા ઓછી છે.
પોર્ટુગલ કોનો સામનો કરશે?
પોર્ટુગલ રાઉન્ડ ઓફ 32 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. રાઉન્ડ ઓફ 32માં તેઓ ક્રોએશિયાનો સામનો કરશે. બંને ટીમો પોતપોતાના રસ્તે ગઈ છે. લિયોનેલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના શાનદાર ફોર્મમાં છે, વિજયની હેટ્રિક સાથે રાઉન્ડ ઓફ 32માં પહોંચી છે. આર્જેન્ટિના નબળી ટીમોનો સામનો કરશે, જેના કારણે ક્વાર્ટર ફાઇનલ સુધીની તેમની સફર સરળ બનશે, પરંતુ રોનાલ્ડોના પોર્ટુગલને મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડશે.
રાઉન્ડ 32માં પોર્ટુગલને મોટો પડકાર
પોર્ટુગલ માટે હવે માથાનો દુખાવો શરૂ થવાનો છે. રાઉન્ડ ઓફ 32માં પોર્ટુગલનો સામનો મજબૂત ક્રોએશિયન ટીમનો સામનો કરશે. પોર્ટુગલ માટે ક્રોએશિયાને હરાવવું સરળ રહેશે નહીં. જો પોર્ટુગલ ક્રોએશિયાને હરાવવામાં સફળ થાય તો પણ, આગળનો રસ્તો અવરોધોથી ભરેલો રહેશે. આગામી રાઉન્ડમાં, રોનાલ્ડોની ટીમ જર્મની અને ફ્રાન્સ જેવી વિશ્વની કેટલીક સૌથી ખતરનાક ટીમોનો સામનો કરી શકે છે. આ મુખ્ય ટીમોની હાજરી પોર્ટુગલ માટે ફાઇનલ અથવા સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બનાવે છે.