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દુનિયાનો સૌથી મોટો ફૂટબોલ મુકાબલો અટકશે? જાણો કેમ બદલાયા સમીકરણો

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નો ઉત્સાહ સમગ્ર ભારતમાં છવાઈ રહ્યો છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો, લિયોનેલ મેસ્સી, કાયલિયન એમબાપ્પે અને હેરી કેન જેવા મોટા નામોની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકો ઉમટી રહ્યા છે. મેસ્સી સામે રોનાલ્ડો વિશે પણ ભારે ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ હવે બંને વચ્ચે હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ થવાની શક્યતા ઓછી લાગે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:32 PM IST
દુનિયાનો સૌથી મોટો ફૂટબોલ મુકાબલો અટકશે? જાણો કેમ બદલાયા સમીકરણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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