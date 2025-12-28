Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ન્યૂઝીલેન્ડ ODI સીરીઝમાંથી આ 5 ભારતીય ખેલાડીઓ થશે બહાર? ટીમ ઇન્ડિયાના સિલેક્શન પર મોટા સવાલ

Team India ODI Team Selection: ટીમ ઇન્ડિયાની ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે સીરીઝ હવે બે અઠવાડિયા બાદ શરૂ થવા જઈ રહી છે. હજુ ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ક્વોડની જાહેરાત બાકી છે અને સૌની નજર સિલેક્શન પર ટકેલી છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચોની વનડે સીરીઝમાંથી કદાચ કેટલાક મોટા ખેલાડીઓને બહાર રાખવામાં આવી શકે છે. ચાલો તે તમામ નામો પર એક નજર કરીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:04 AM IST

Team India ODI Team Selection: ન્યૂઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે 3 મેચોની વનડે સીરીઝ 11 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થવા જઈ રહી છે. સાઉથ આફ્રિકા સામેની વનડે સીરીઝ જીત્યા બાદ ટીમ ઇન્ડિયાનો આત્મવિશ્વાસ ચોક્કસપણે વધ્યો હશે.

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે સીરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાના સિલેક્શન પર સૌની નજર છે. કેટલાક એવા ખેલાડીઓ છે જે કદાચ આ શ્રેણીનો ભાગ નહીં બને, કારણ કે તેઓ ટી20 વર્લ્ડ કપના સ્ક્વોડનો હિસ્સો છે અને BCCI તેમની ફિટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને વનડે શ્રેણીથી દૂર રાખી શકે છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ ODI સીરીઝમાંથી આ 5 ભારતીય ખેલાડીઓ થશે બહાર?
કેટલાક એવા ખેલાડીઓ છે જે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાનો મહત્વનો હિસ્સો છે અને તેમને 100% ફિટ રાખવા માટે ન્યૂઝીલેન્ડ વનડે સીરીઝમાંથી આરામ આપવામાં આવી શકે છે. જસપ્રીત બુમરાહ: ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર અને મેચ વિનર. વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ હેઠળ તેમને આરામ મળી શકે છે. હાર્દિક પંડ્યા: ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાની ઈજાઓનો ઈતિહાસ જોતા, તેમને મહત્વની ટુર્નામેન્ટ પહેલા ફિટ રાખવા માટે આ શ્રેણીમાંથી બહાર રાખવામાં આવી શકે છે. અક્ષર પટેલ: ટી20માં ભારતના ઉપકેપ્ટન અક્ષર પટેલને પણ વનડે શ્રેણીમાંથી આરામ આપવામાં આવી શકે છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, બુમરાહ અને પંડ્યા બંને ટીમ ઇન્ડિયાના મોટા મેચ વિનર છે, પરંતુ તેમની ઈજા થવાની શક્યતાઓ પણ વધુ રહે છે. એવામાં તેમને વનડેમાંથી આરામ આપી શકાય છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

Team IndiaIND vs NZindia vs new zealandjasprit bumrahHardik Pandyaહાર્દિક પંડ્યાજસપ્રીત બુમરાહભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડટીમ ઈન્ડિયા

