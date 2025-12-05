Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સિરીઝ પર કબ્જો કરવા પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કરશે ફેરફાર ? આ ખેલાડીઓને એન્ટ્રીની શક્યતા

IND vs SA 3rd odi: દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રીજી અને અંતિમ વનડેમાં થોડા ફેરફાર કરી શકે છે. તેના બે ખેલાડીઓ (બર્ગર અને ટોની ડેઝોર્ગી) હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં સ્વસ્થ થવાની શક્યતા ઓછી છે, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાને અન્ય વિકલ્પો શોધવાની ફરજ પડી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:57 PM IST

IND vs SA 3rd odi: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને પાસે વનડે શ્રેણી જીતવાની તક છે. શ્રેણી 1-1થી બરાબર છે, અને નિર્ણાયક મેચ શનિવારે વિશાખાપટ્ટનમમાં યોજાવાની છે. પ્રથમ બે મેચમાં ઘણા રન થયા હતા, અને અંતિમ મેચ પણ સમાન રહેવાની અપેક્ષા છે. ભારત બંને મેચમાં ડ્યુથી પરેશાન રહ્યું છે, અને આ વખતે તેઓ ટોસ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. જોકે, વિશાખાપટ્ટનમમાં ડ્યુ કેટલી પડશે તે જોવાનું બાકી છે. ચાલો આ મેચમાં બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન અને પિચ રિપોર્ટ પર એક નજર કરીએ.

બર્ગર અને ડેઝોર્ગી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત

ભારત પાસે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનું કોઈ કારણ નથી લાગતું. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા 8.48ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપી રહ્યા છે, પરંતુ ભારત પાસે ટીમમાં તેમના માટે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ નથી અને તેઓ કોઈ એક્સપર્ટ બોલરની જગ્યાએ કોઈ ઓલરાઉન્ડરનો સમાવેશ કરશે નહીં.

બીજી વનડેમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના બે ખેલાડીઓ હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાઓ સાથે મેદાન છોડી ગયા. બાકીની મેચોમાં બંને રમ્યા ન હતા. હેમસ્ટ્રિંગ્સ ઝડપથી સાજા થતા નથી, તેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ઓટનિલ બાર્ટમેન અને રાયન રિકેલ્ટન બર્ગર અને ટોની ડીઝોર્ગીનું સ્થાન લેશે.

પિચ અને પરિસ્થિતિઓ

વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારતની છેલ્લી બે વનડે ઇનિંગ્સમાં પિચની સ્થિતિના બે અલગ અલગ પાસાં જોવા મળ્યા છે. ડિસેમ્બર 2019માં, ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 387 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે માર્ચ 2023માં, તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 117 રનમાં ઓલઆઉટ થયા હતા. પિચ તૈયાર કરવામાં હવામાન સમસ્યારૂપ રહ્યું નથી, તેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે અહીં વધુ રન બનશે. રાંચી અને રાયપુર કરતાં તાપમાન થોડું વધારે રહેશે, પરંતુ ક્રિકેટ માટે હજુ પણ આરામદાયક રહેશે.

ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ ભારતે 17 રનથી જીતી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી ODI 4 વિકેટથી જીતી હતી. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ શનિવારે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે.

ભારત (સંભવિત): 1 યશસ્વી જયસ્વાલ, 2 રોહિત શર્મા, 3 વિરાટ કોહલી, 4 રુતુરાજ ગાયકવાડ, 5 કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), 6 વોશિંગ્ટન સુંદર, 7 રવિન્દ્ર જાડેજા, 8 હર્ષિત રાણા, 9 કુલદીપ યાદવ, 10 અર્શદીપ સિંહ, 11 પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા

દક્ષિણ આફ્રિકા (સંભવિત): 1 એડન માર્કરામ, 2 ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), 3 ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), 4 મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, 5 રાયન રિકેલ્ટન, 6 ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, 7 માર્કો જાનસેન, 8 કોર્બિન બોશ, 9 કેશવ મહારાજ, 10 લુંગી ન્ગીડી, 11 ઓટનિલ બાર્ટમેન

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

