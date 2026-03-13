IPL 2026: શું આ મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની છેલ્લી IPL હશે? ઈરફાન પઠાણે કરી ભવિષ્યવાણી

Mahendra Singh Dhoni: છેલ્લા કેટલાક સીઝનથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ધોનીની છેલ્લી IPL સીઝન છે, પરંતુ એવું થતું નથી. આગામી સીઝનમાં ફરી એ જ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર ઇરફાન પઠાણે હવે આ અંગે એક ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે IPL 2026 કદાચ છેલ્લી વખત હશે જ્યારે આપણે ધોનીને પીળી જર્સીમાં રમતા જોઈશું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:56 PM IST
Mahendra Singh Dhoni: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, દરેક IPL સીઝન પહેલા હંમેશા એક પ્રશ્ન ઉભો થતો રહ્યો છે. શું આ મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની છેલ્લી સીઝન હશે? શું ચાહકો તેને પીળી જર્સીમાં છેલ્લી વખત રમતા જોશે? દરેક વખતે, આ અંગે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવે છે. 

થોડા સમયથી એવું કહેવામાં આવે છે કે ધોનીની આ છેલ્લી IPL છે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે હવે આ અંગે એક ભવિષ્યવાણી કરીને જણાવ્યું કે, 2026ની IPL તેમની છેલ્લી હોઈ શકે છે, જ્યારે આપણે ધોનીને પીળી જર્સીમાં જોઈશું.

MS Dhoni વગર CSK અધૂરું

ઈરફાન પઠાણે કહ્યું કે, MS Dhoni વગર CSK અધૂરું છે. આ સિઝન કદાચ છેલ્લી વાર હશે જ્યારે આપણે તેને પીળી જર્સીમાં જોઈશું. તેના વગર CSK અને IPLની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. આ સિઝનમાં ધોની બધાને એકસાથે લાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.

પઠાણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, મને ખબર નથી કે તે કેટલી મેચ રમશે, પરંતુ ડ્રેસિંગ રૂમમાં તેની હાજરી ખૂબ મદદરૂપ થશે. સંજુને ફાયદો થશે કારણ કે તે લીડરશીપ ગ્રુપનો પણ ભાગ રહેશે. રુતુરાજ ગાયકવાડ લીડર છે, પરંતુ એક ગ્રુપ તરીકે, બે કે ત્રણ ખેલાડીઓને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. 

છઠ્ઠી IPL ટ્રોફી સાથે તેને સંપૂર્ણ વિદાય આપશે

આ તે જગ્યા છે જ્યાં MS Dhoniની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે. મને આશા છે કે તે ફરક પાડશે. તેની ફિટનેસ, બેટિંગ પોઝિશન અને તે બધી મેચ રમશે કે કેમ તે બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના બાકી છે. CSK ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેશે. તેઓ ચોક્કસપણે છઠ્ઠી IPL ટ્રોફી સાથે તેને સંપૂર્ણ વિદાય આપવા માંગશે.
 
ક્રિકેટ એક્સપર્ટ અને પૂર્વ ક્રિકેટર પીયૂષ ચાવલા પણ પઠાણ સાથે હાજર હતા. T20 વર્લ્ડ કપના હીરો સંજુ સેમસન વિશે તેમણે કહ્યું કે CSK તેને આ ફોર્મમાં જોઈને ખૂબ ખુશ થશે.

CSK તેના ફોર્મથી ખૂબ ખુશ

ચાવલાએ કહ્યું કે, સંજુ સેમસન પોતાનામાં મેચ વિજેતા છે. તેણે T20 વર્લ્ડ કપમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે સતત ત્રણ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમીને પોતાના શંકાઓને ખોટા સાબિત કર્યા. CSK તેના ફોર્મથી ખૂબ ખુશ થશે, કારણ કે તે IPL શરૂ થાય તે પહેલાં જ ટોચ પર પહોંચી ગયો છે. આ તેમના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે.

ચાવલાએ કહ્યું કે સંજુ સેમસનને હસ્તગત કરવાથી આખરે CSKની ઓપનિંગ સમસ્યાઓ હલ થશે. તેમણે કહ્યું કે, તેનો આક્રમક અભિગમ અને ઇનિંગ્સ શરૂ કરવાની તેની ક્ષમતા CSK માટે એક મોટો ફાયદો હશે. ગયા સિઝનમાં, તેઓ (CSK) સારી શરૂઆત મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરતા હતા. 

અનુભવી ઓપનરની જરૂર

આયુષ મ્હાત્રેના આગમનથી જ CSKએ પાવરપ્લેમાં રન બનાવવાનું શરૂ કર્યું. હવે, સેમસન સાથે, તેમની ઓપનિંગ સમસ્યા આખરે ઉકેલાઈ જશે. તેમને આયુષ મ્હાત્રેની સાથે આવા અનુભવી ઓપનરની જરૂર હતી. સેમસનને ટ્રેડ દ્વારા હસ્તગત કરવાનો CSKનો નિર્ણય બ્લોકબસ્ટર બનવાનો છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

