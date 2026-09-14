/IND vs AFG : વૈભવ સૂર્યવંશીને બીજી T20માં પણ નહીં મળે તક? આવી હશે ટીમ ઈન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઈંગ XI

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની બીજી T20 મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાનાર છે. ભારતે પ્રથમ મેચ 7 વિકેટથી જીતી હતી અને 157 રનનો ટાર્ગેટ 13.4 ઓવરમાં સફળતાપૂર્વક હાંસલ કર્યો હતો. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા બીજી T20 જીતીને શ્રેણી પોતાના નામે કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પ્રથમ મેચમાં કેટલાક ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હોવાથી, સવાલ એ થાય છે કે શું પ્લેઈંગ XIમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે.
સેમસનને વૈભવ સૂર્યવંશીથી ખતરો !
બેટિંગની વાત કરીએ તો અભિષેકે એક ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને પોતાના ફોર્મ અંગેની શંકાઓ દૂર કરી દીધી. હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા ઈશાન કિશને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન પીઠમાં થયેલી સામાન્ય ઈજાને અવગણીને 33 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
જોકે, ઓપનર સંજુ સામસને ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે મોટી ઇનિંગ રમવાની જરૂર છે. કેરળના આ બેટ્સમેને ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, પરંતુ ત્યાર બાદ તે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી પહેલાંની ચાર ઇનિંગ્સમાં તે માત્ર 33 રન જ બનાવી શક્યો છે. સામસનને યુવા અને સારા ફોર્મમાં રહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી તરફથી સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એશિયન ગેમ્સ માટેની પ્લેઈંગ XIમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરવા માટે તેણે ટૂંક સમયમાં મોટો સ્કોર કરવાની જરૂર છે.
બીજી T20 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI કેવી હશે?
પ્રથમ T20માં સંજુ સેમસન માત્ર 10 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ચાહકો હવે વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઈંગ XIમાં સામેલ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. જોકે, સંજુ સેમસનને કદાચ વધુ એક તક આપવામાં આવી શકે છે. અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી શકે છે, ત્યારબાદ ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર, તિલક વર્મા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી બેટિંગની જવાબદારી સંભાળી શકે છે.
પ્રથમ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ઓફ-સ્પિન બોલરની ખોટ વર્તાઈ હતી, તેથી શિવમ દુબેના સ્થાને વોશિંગ્ટન સુંદરને તક મળી શકે છે. બોલિંગની જવાબદારી અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્થી, જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ સંભાળશે. ટીમ ઈન્ડિયા કદાચ માત્ર એક ફેરફાર સાથે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.