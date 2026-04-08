મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જોડાશે વૈભવ સૂર્યવંશી? પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરની પોસ્ટે મચાવ્યો ખળભળાટ
Vaibhav Suryavanshi in MI: 15 વર્ષનો સ્ટાર ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026માં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વૈભવ આગામી સીઝનમાં મુંબઈ માટે રમશે. આ પોસ્ટ ભારતીય ક્રિકેટર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
- શું MI હશે વૈભવની આગામી ટીમ?
- 2024ના ઓક્શનમાં RRએ લગાવ્યો હતો દાવ
- મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: ટેલેન્ટની શોધ માટે જાણીતી ટીમ
- પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરની પોસ્ટે મચાવ્યો ખળભળાટ
Trending Photos
Vaibhav Suryavanshi in MI: IPL 2026નો રોમાંચ અત્યારે ચરમસીમા પર છે. રાજસ્થાનની ટીમમાં રમી રહેલા 15 વર્ષના યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી પર અત્યારે સૌની નજર ટકેલી છે. ગત સીઝનમાં વૈભવ દ્વારા IPLમાં ડેબ્યૂ કરીને પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી દેવામાં આવી હતી અને આ સીઝનની શરૂઆત પણ તેણે એ જ અંદાજમાં કરી છે. વૈભવ તેની વિસ્ફોટક બેટિંગના દમ પર ઓરેન્જ કેપની રેસમાં પણ સામેલ થઈ ચૂક્યો છે. આ દરમિયાન એક પૂર્ણ ભારતીય ક્રિકેટરની પોસ્ટે તેને લઈને ભારે ચર્ચા જગાવી છે.
શું MI હશે વૈભવની આગામી ટીમ?
રાજસ્થાન રોયલ્સની છેલ્લી મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે હતી. આ મેચમાં દરેકની નજર વૈભવ અને જસપ્રીત બુમરાહ વચ્ચેની ટક્કર પર હતી. મેચ શરૂ થાય તે પહેલા પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જતિન પરાંજપે એ એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે વૈભવ સૂર્યવંશી આજે પોતાની ફ્યુચર ટીમ (ભવિષ્યની ટીમ) સામે રમતા જોવા મળશે." આ પોસ્ટ સામે આવ્યા બાદ તે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે અને લોકો અટકળો લગાવી રહ્યા છે કે શું વૈભવ આગામી સમયમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ભાગ બનશે.
Vaibhav Suryavanshi will play against his future team tonight.
— Jatin Paranjape (@jats72) April 7, 2026
2024ના ઓક્શનમાં RRએ લગાવ્યો હતો દાવ
રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમે વર્ષ 2024ના ઓક્શનમાં વૈભવ સૂર્યવંશી પર ભરોસો મૂક્યો હતો. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને 1.10 કરોડની કિંમતે ખરીદીને ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો. તેની પ્રથમ સીઝનમાં જ તેણે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તે ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી નાની વયે સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો હતો. આ વર્ષે પણ તે બુમરાહ જેવા દિગ્ગજ બોલરો સામે ડર્યા વગર રમી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 3 મેચોમાં તેણે 248.97ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 122 રન બનાવ્યા છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: ટેલેન્ટની શોધ માટે જાણીતી ટીમ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિશે આ ચર્ચા એટલે થઈ રહી છે કારણ કે આ ફ્રેન્ચાઈઝી અગાઉ પણ અનેક યુવા સ્ટાર્સને શોધીને IPLમાં તક આપી ચૂકી છે. આ યાદીમાં એવા ઘણા ખેલાડીઓ છે જે આજે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્તંભ ગણાય છે. અગાઉ જસપ્રીત બુમરાહ (2013), હાર્દિક પંડ્યા (2015), ક્રુણાલ પંડ્યા (2016), સૂર્યકુમાર યાદવ (2012), ઈશાન કિશન (2018) અને તિલક વર્મા (2022) આ તમામ ખેલાડીઓની પ્રતિભાને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ઓળખી હતી, તેથી જ હવે વૈભવને લઈને પણ આવી અટકળો તેજ થઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે