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વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રતીક્ષાનો આવશે અંત? ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20માં થઈ શકે છે ડેબ્યૂ, આ ખેલાડીના સ્થાને મળશે તક?

Vaibhav Suryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂની તક આપવામાં આવી શકે છે. એટલે કે હવે વૈભવની પ્રતીક્ષાનો અંત આવવાનો સમય નજીક આવી ગયો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:40 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રતીક્ષાનો આવશે અંત? ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20માં થઈ શકે છે ડેબ્યૂ, આ ખેલાડીના સ્થાને મળશે તક?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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