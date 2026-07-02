/વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રતીક્ષાનો આવશે અંત? ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20માં થઈ શકે છે ડેબ્યૂ, આ ખેલાડીના સ્થાને મળશે તક?

Vaibhav Suryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રતીક્ષા હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે, એવું લાગી રહ્યું છે. BCCIની સિલેક્શન કમિટીએ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ માટે વૈભવને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. વૈભવને આયર્લેન્ડ સામે તક મળી નહીં અને ઇંગ્લેન્ડ સામે પણ પહેલી મેચ રમાઈ ગઈ, પરંતુ તે પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ બની શક્યો નથી. પરંતુ હવે તેના ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂનો સમય નજીક આવી ગયો છે.
હજું સુધી વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ થઈ શક્યું નથી
ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે બે T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચોની સિરીઝ રમાઈ હતી. આ માટે વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને એક પણ મેચ રમવાની તક મળી નહોતી. સાથે જ આ સિરીઝમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.
એવું માનવામાં આવતું હતું કે, ઓછામાં ઓછું આ સિરીઝની પહેલી મેચમાં તો વૈભવ ડેબ્યૂ કરી જ લેશે, પરંતુ એવું થયું નહીં. આ દરમિયાન ગત ત્રણ મેચોથી સંજુ સેમસન પણ સતત ફ્લોપ સાબિત થઈ રહ્યો છે અને તે એક-એક રન બનાવવા માટે તરસતો જોવા મળી રહ્યો છે.
ત્રણ T20 મેચોમાં માત્ર 6 રન બનાવી શક્યો છે સંજુ સેમસન
આયર્લેન્ડ સામની પહેલી T20 મેચમાં સંજુ માત્ર પાંચ રન જ બનાવી શક્યો હતો. સિરીઝની બીજી મેચમાં તો તે પોતાનું ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નહીં અને પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ સામે સિરીઝની પહેલી મેચમાં પણ સંજુ માત્ર એક રન બનાવીને પેવેલિયન તરફ પરત ફર્યો હતો. આ માટે સંજુએ સાત બોલનો સામનો કર્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં હવે સંજુનું ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર થવું લગભગ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યું છે.
શનિવારે સંજુના સ્થાને વૈભવ સૂર્યવંશીને મળી શકે છે ડેબ્યૂની તક
ભારતીય ટીમ જ્યારે શનિવારે ઇંગ્લેન્ડ સામે બીજી T20 મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બીજો કોઈ ફેરફાર થાય કે ન થાય, પરંતુ એટલું તો નક્કી લાગી રહ્યું છે કે, સંજુ સેમસનની જગ્યાએ વૈભવ સૂર્યવંશીને તક આપવામાં આવશે. જ્યાં સુધી વિકેટકીપિંગની વાત છે, તો તેના માટે ઇશાન કિશન હાજર જ છે. આયર્લેન્ડ સામે બીજી T20 મેચમાં પણ સંજુ સેમસનની હાજરી હોવા છતાં કિશને જ વિકેટકીપિંગની જવાબદારી નિભાવી હતી.
એટલું જ નહીં, એવું પણ માનવું જોઈએ કે, જો વૈભવને તક મળે અને શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાં તે રન ન પણ બનાવી શકે, તો પણ તેને વધુ થોડી મેચો આપવામાં આવશે, જેથી તેની પ્રતિભા સાથે ન્યાય થઈ શકે.