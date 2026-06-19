/વર્લ્ડ કપ 2027મા રોહિત અને વિરાટ રમશે કે નહીં? સામે આવી BCCIની પ્રતિક્રિયા, કહ્યું.....

ભારતના બે દિગ્ગજ બેટર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વર્લ્ડ કપ 2027 રમશે કે નહીં, તેને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત છે. અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે કદાચ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી એક સાથે વનડે વિશ્વકપ 2027 રમતા જોવા મળશે. આ વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. BCCI ના સચિવ દેવજીત સૈકિયા પ્રમાણે આગામી વનડે વિશ્વકપ માટે ભારતીય ટીમના રોડમેપ પર બોર્ડ, પસંદગીકારો, કોચિંગ સ્ટાફ અને ખેલાડીઓ સહિત ઘણા સ્ટેકહોલ્ડર્સ સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે.
પરંતુ BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાનું માનવું છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા વરિષ્ઠ ખેલાડીઓના ભવિષ્યને લઈને વાતચીત બોર્ડરૂમ સુધી સીમિત રહેવી જોઈએ. વિશ્વકપમાં હવે એક વર્ષથી થોડો વધુ સમય બાકી છે, તેવામાં બંને વરિષ્ઠ ખેલાડીઓના ફોર્મ અને ફિટનેસ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નવી પેઢી આવવાથી સીનિયર ખેલાડીઓ પર પોતાની જગ્યા બનાવી રાખવાનો દબાવ પણ વધી ગયો છે, જ્યારે પહેલા તેના સ્થાન પર કોઈ સવાલ ઉઠાવતું નહોતું.
વિશ્વકપ 2027મા વિરાટ અને રોહિત રમશે કે નહીં?
BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યુ, 'બોર્ડ તરીકે, અમારી પાસે એક ખુબ સારી ટીમ અને ઘણા એક્સપર્ટ છે. બધા સ્ટેકહોલ્ડર્સને તેમાં સામેલ કરવામાં આવે છે, જે પણ નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તેમાં ક્રિકેટ કમિટી, પસંદગીકારો, સપોર્ટ સ્ટાફ, હેડ કોચ અને સંબંધિત ખેલાડીઓ સહિત બધા પક્ષસામેલ હોય છે. નિયમિત રૂપથી વાતચીત થતી રહે છે.' સૈકિયાએ કહ્યુ કે આવી વાતચીત માટે કોઈ ખાસ સેશનની જરૂર નથી. તેમણે કહ્યું કે આ વાતની જાણકારી જનતાની સાથે શેર કરવાની મંજૂરી નથી.
સામે આવી ક્રિકેટ બોર્ડની પ્રતિક્રિયા
દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું- અમારે વાતચીત માટે કોઈ ખાસ સેશનની જરૂર નથી. આ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. સાથે મને લાગે છે કે મને મીડિયા કે જનતાની સામે કંઈ જણાવવું ન જોઈએ, કારણ કે આ રણીતિક વાતચીત છે. મને મીડિયાની સામે આ વિશે વાત કરવાની મંજૂરી નથી. બીજીવાત, આ એવા વિષય છે, જે બોર્ડરૂમની અંદર રહેવા જોઈએ. આગામી વનડે વિશ્વકપ શરૂ થવા સુધી રોહિત 40 વર્ષનો થઈ જશે, જ્યારે કોહલી 39 વર્ષનો હશે. પરંતુ તેની ક્ષમતા પર કોઈ સવાલ નથી, કારણ કે આ બંને ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડીઓ છે. પરંતુ બંને સામે સૌથી મોટો પડકાર રન બનાવવા અને ઈજાથી બચીને રહેવાનો હશે.