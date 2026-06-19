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વર્લ્ડ કપ 2027મા રોહિત અને વિરાટ રમશે કે નહીં? સામે આવી BCCIની પ્રતિક્રિયા, કહ્યું.....

ભારતે છેલ્લે 2011મા વનડે વિશ્વકપ જીત્યો હતો. હવે આગામી વર્ષ એટલે કે 2027મા 50 ઓવરનો વિશ્વકપ રમાવાનો છે. તેવામાં દરેક ફેન્સના મનમાં માત્ર એક સવાલ છે કે શું રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમશે કે નહીં? હવે આ અંગે BCCI સચિવે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:55 PM IST
વર્લ્ડ કપ 2027મા રોહિત અને વિરાટ રમશે કે નહીં? સામે આવી BCCIની પ્રતિક્રિયા, કહ્યું.....

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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વર્લ્ડ કપ 2027મા રોહિત અને વિરાટ રમશે કે નહીં? સામે આવી BCCIની પ્રતિક્રિયા, કહ્યું..
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