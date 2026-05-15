/વિરાટ કોહલી 2027નો ODI વર્લ્ડ કપ રમશે કે નહીં? IPL 2026 વચ્ચે કરી દીધી મોટી ‘જાહેરાત’

Virat Kohli: ફેન્સ વિરાટ કોહલીને 2027નો વનડે વર્લ્ડ કપ રમતા જોવા માંગે છે. હવે કોહલીએ આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાના સવાલ પર જવાબ આપ્યો છે અને જણાવ્યું છે કે તે રમવા માંગે છે કે નહીં.
Virat Kohli: વિરાટ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંના એક છે. તે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે અને ફેન્સ તેને 2027નો વનડે વર્લ્ડ કપ રમતા જોવા ઈચ્છે છે. જોકે, વિરાટના આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમવા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા હતા. ગયા વર્ષે ભારતના ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકરે કહ્યું હતું કે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પોતાના ભવિષ્યને લઈને ‘નોન-કમિટલ’ (અચોક્કસ) છે. હવે વિરાટ કોહલીએ પોતે 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપમાં રમવા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
વિરાટ કોહલી 2027નો વર્લ્ડ કપ રમશે કે નહીં?
IPL 2026 દરમિયાન એક ઈન્ટરવ્યુમાં વિરાટ કોહલીએ પોતાના ભવિષ્ય વિશે વાત કરી હતી. તેણે જણાવ્યું કે તે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યો છે અને સતત રમવા માંગે છે. કોહલીએ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપનો હિસ્સો બનવા અંગે પણ વાત કરી અને જણાવ્યું કે તે અત્યારે રમી રહ્યો છે અને આગળ પણ રમવાનું ચાલુ રાખશે.
તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે આગામી વનડે વર્લ્ડ કપ રમવા માંગે છે અને આ માટે તે પૂરી મહેનત કરશે.