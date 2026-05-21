/નિવૃત્તિ બાદ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે વિરાટ કોહલી ! કોચે આપ્યું અચાનક મોટું અપડેટ

Virat Kohli : વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધાને એક વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં ચાહકો હજુ પણ ઈચ્છે છે કે તે પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરે અને ફરી એકવાર ભારત માટે આ ફોર્મેટમાં રમે. આ વચ્ચે વિરાટ કોહલીના બાળપણના કોચ રાજકુમાર શર્માએ એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું છે.
Virat Kohli : વિરાટ કોહલી હવે ભારત માટે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં રમે છે. વિરાટ કોહલી 37 વર્ષનો છે અને હજુ પણ તેનામાં ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે. વિરાટ કોહલીએ 12 મે, 2025ના રોજ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. 2011થી 2025ની વચ્ચે, વિરાટ કોહલીએ ભારત માટે 123 ટેસ્ટ રમી જેમાં 9,230 રન બનાવ્યા. જેમાં 30 સદી અને 31 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ગયા વર્ષે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો વિરાટ કોહલીનો નિર્ણય તેના ચાહકો માટે આઘાતજનક હતો.
વિરાટ કોહલી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે !
વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધાને એક વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં, ચાહકો આશા રાખે છે કે તે પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરશે અને ફરી એકવાર ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમશે. આ અટકળો વચ્ચે વિરાટ કોહલીના બાળપણના કોચ રાજકુમાર શર્માએ એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ શેર કર્યું છે. હાલમાં ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં રાજકુમાર શર્માએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે વિરાટ કોહલી સાથે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સંભવિત વાપસી અંગે વાત કરી છે.
કોચે અચાનક આપ્યું મોટું અપડેટ
એક યુટ્યુબ શોમાં બોલતા વિરાટ કોહલીના બાળપણના કોચ રાજકુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણા લોકોએ મને વિરાટ કોહલીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા માટે વિનંતી કરવા કહ્યું છે, કારણ કે તે મારી વાત સાંભળે છે. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમણે ખરેખર વિરાટ કોહલીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા કહ્યું હતું, ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, અમે આ અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ચાલો જોઈએ શું થાય છે.
10,000 ટેસ્ટ રનની ખૂબ નજીક હતો કોહલી
વિરાટ કોહલી 10,000 ટેસ્ટ રનની ખૂબ નજીક હતો, છતાં તેણે અચાનક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. વિરાટ કોહલીએ ભારત માટે 123 ટેસ્ટ મેચ રમી. આ મેચોમાં, તેણે 46.85ની સરેરાશથી 9230 રન બનાવ્યા. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 30 સદી અને 31 અડધી સદી નોંધાવી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલીનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 254 રન છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ બેવડી સદી ફટકારનાર કેપ્ટન
એક કેપ્ટન તરીકે વિરાટ કોહલી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ બેવડી સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. વિરાટ કોહલીએ ટીમનું નેતૃત્વ કરતી વખતે 7 બેવડી સદી ફટકારી છે, જે ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં કોઈપણ કેપ્ટન માટે સૌથી વધુ સંખ્યા છે. વિરાટ કોહલીએ 68 ટેસ્ટ મેચોમાં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. કેપ્ટન તરીકે તેણે આ 68 મેચોમાં 54.80 ની સરેરાશથી 5,864 રન બનાવ્યા હતા. ભારતીય ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં વિરાટ કોહલી કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બનવાનું ગૌરવ ધરાવે છે.
ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે એક મોટો રેકોર્ડ
વિરાટ કોહલી ભારતના સૌથી સફળ ટેસ્ટ કેપ્ટન છે અને વૈશ્વિક સ્તરે ત્રીજા સૌથી સફળ ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. વિરાટ કોહલી ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે ખરેખર ભવ્ય રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે રમાયેલી 68 ટેસ્ટ મેચમાંથી 40માં વિજય મેળવ્યો. કેપ્ટન તરીકે વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 20 સદી ફટકારી. કુલ તેમણે ટેસ્ટ ટીમનું નેતૃત્વ કરતી વખતે 20 સદી અને 18 અડધી સદી નોંધાવી. ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે વિરાટ કોહલીનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 254 રન છે. વિરાટ કોહલીએ ભારત માટે 123 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આ મેચોમાં તેણે 46.85ની સરેરાશથી 9,230 રન બનાવ્યા હતા. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 30 સદી અને 31 અડધી સદી ફટકારી હતી.