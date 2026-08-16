/યશસ્વી જયસ્વાલ રાજસ્થાન રોયલ્સથી થશે અલગ ? હાર્દિક પંડ્યા સાથે થઈ શકે છે મોટી ટ્રેડ ડીલ

Yashasvi Jaiswal : IPL 2027 પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના બીજા સ્ટાર ખેલાડીના સંભવિત ટ્રેડ અંગે અટકળો વધી રહી છે. હાર્દિક પંડ્યાની ચર્ચા બાદ હવે યશસ્વી જયસ્વાલના IPL ભવિષ્ય વિશે મહત્વપૂર્ણ દાવાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સ 2027 સીઝન પહેલા જયસ્વાલને ટ્રેડ કરી શકે છે અથવા રિલીઝ કરી શકે છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ IPL 2027 પહેલા ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે યશસ્વી જયસ્વાલના ભવિષ્ય પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. ટીમ આગામી સીઝન પહેલા ભારતીય ઓપનરને રિટેન કરવા, ટ્રેડ કરવા અથવા રિલીઝ કરવો કે નહીં તે અંગે વિચાર કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, રાજસ્થાન રોયલ્સ મેનેજમેન્ટ જયસ્વાલના વલણથી ખુશ નથી.
યશસ્વી જયસ્વાલ છોડશે રાજસ્થાનનો સાથ ?
છેલ્લી IPL સીઝન પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સે તેના સ્ટાર બેટ્સમેન અને કેપ્ટન સંજુ સેમસનની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે ટ્રેડ ડીલ કરી હતી. એવી અટકળો હતી કે સેમસનના ગયા પછી યશસ્વી જયસ્વાલ ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળી શકે છે, પરંતુ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તે જવાબદારી રિયાન પરાગને સોંપી હતી. હવે, અહેવાલો સૂચવે છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સ મેનેજમેન્ટ જયસ્વાલના વલણથી નાખુશ છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીનું વધતું કદ પણ એક કારણ ?
15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી છેલ્લી બે સીઝનમાં જે રીતે રમ્યો છે તે જોતાં ચાહકો ઘણીવાર યશસ્વી જયસ્વાલ કરતાં આ યુવા ખેલાડી પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા જોવા મળે છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે વૈભવ સૂર્યવંશી ખૂબ જ નાની ઉંમરે રાજસ્થાન રોયલ્સનો પોસ્ટર બોય બની ગયો છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સની વિચારસરણીને બે પરિબળો પ્રભાવિત કરી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. પહેલું છે મેનેજમેન્ટનો જયસ્વાલના વલણથી અસંતોષ. ફ્રેન્ચાઇઝે આ બાબત અંગે જાહેરમાં સ્પષ્ટ વિગતો જાહેર કરી નથી. બીજું એક પરિબળ એ છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીનું વધતું કદ. સૂર્યવંશીને રાજસ્થાન હવે ફક્ત ભવિષ્ય માટે એક સંભાવના તરીકે જોઈ રહ્યું નથી અને આ પરિવર્તનની સીધી અસર જયસ્વાલ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાનની ઉપલબ્ધતા પર પડે છે.
ટીમમાં યશસ્વી જયસ્વાલની ભૂમિકા પણ IPL 2026 સીઝન દરમિયાન બદલાઈ હતી. આ સીઝન પહેલા રિયાન પરાગને સંજુ સેમસનની જગ્યાએ રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. જયસ્વાલે વાઈસ કેપ્ટનની ભૂમિકા ભજવી હતી અને મે મહિનામાં જ્યારે પરાગ ઉપલબ્ધ નહોતો ત્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. આ જવાબદારી મળવા છતાં ટીમના અંદરના માહોલે ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે તેના ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાઓ વધારી દીધી છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે ટ્રેડની ચર્ચા
જૂન 2026ની મધ્યમાં જયસ્વાલના મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જવાના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા. ચર્ચાઓ એક ટ્રેડ ડીલ પર કેન્દ્રિત હતી જેમાં હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સ જશે જ્યારે યશસ્વી જયસ્વાલ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જશે. આ સમાચાર 19 જૂન અને 22 જૂન, 2026ની વચ્ચે બહાર આવ્યા હતા. જોકે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ કે આઈપીએલે તે સમયે આની પુષ્ટિ કે ઇનકાર કરતું કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નહોતું.
આ ચર્ચાઓની સ્થિતિ હજુ સ્પષ્ટ નથી કે જયસ્વાલે કોઈપણ સંભવિત ટ્રેડ માટે સંમતિ આપી છે કે નહીં. IPL ટ્રેડ પ્રક્રિયા માટે ખેલાડીઓની સંમતિ ફરજિયાત છે, જેનો અર્થ એ છે કે 2027 સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં પરિસ્થિતિ વિવિધ રીતે બદલાઈ શકે છે. IPL 2027માં યશસ્વી જયસ્વાલ કઈ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે અને આગામી મહિનાઓમાં આ બાબત ખાસ ધ્યાન ખેંચશે.