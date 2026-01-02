Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ગૌતમ ગંભીરની જગ્યાએ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનશો? પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કોચે આપ્યો આશ્ચર્યજનક જવાબ

Team India Coach: ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ દિગ્ગજ ખેલાડી જેસન ગિલેસ્પીએ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે અગાઉ પાકિસ્તાન ટીમને કોચિંગ પણ કર્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:39 PM IST

Trending Photos

ગૌતમ ગંભીરની જગ્યાએ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનશો? પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કોચે આપ્યો આશ્ચર્યજનક જવાબ

Team India Coach: ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર જેસન ગિલેસ્પીએ પાકિસ્તાનની પુરુષ ટીમના કોચ તરીકેનો પોતાનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યકાળ માત્ર સાત મહિનામાં જ સમાપ્ત કરી દીધો. 2014માં શરૂ થયેલો આ કાર્યકાળ તે વર્ષના નવેમ્બરમાં સમાપ્ત થયો. ગિલેસ્પીએ પાકિસ્તાન સાથેના તેમના ટૂંકા કાર્યકાળ અને તેમના રાજીનામાના કારણો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે. 

તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમને ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના કોચ બનવામાં કોઈ રસ નથી. કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં સફળ કોચિંગ કાર્યકાળ પછી, ગિલેસ્પીનું નામ ઘણીવાર ટેસ્ટ કોચ તરીકે ઉલ્લેખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ એક ચોક્કસ પદ છે જેનો તેમણે સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનવા વિશે ગિલેસ્પીએ શું કહ્યું?

તાજેતરમાં, ગિલેસ્પીના X એકાઉન્ટ પર એક યુઝરે તેમને પૂછ્યું કે શું તેઓ ક્યારેય ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના કોચ બનવાનું વિચારશે. યુઝરે લખ્યું કે, જેસન, તારે હવે ભારતને કોચ બનાવવું જોઈએ કારણ કે તેઓ હારી રહ્યા છે, ફક્ત હારી રહ્યા નથી, પરંતુ ઘરઆંગણે બે વાર વ્હાઇટવોશ પણ થઈ રહ્યો છે. તેમને ખરેખર તમારી જરૂર છે. યુઝરે એમ પણ સૂચવ્યું કે ગૌતમ ગંભીરની અનિશ્ચિત ભૂમિકા ગિલેસ્પી માટે ખુલ્લી હોઈ શકે છે. પરંતુ ગિલેસ્પીનો જવાબ ટૂંકો અને સીધો હતો. તેણે ફક્ત કહ્યું, "ના, આભાર."

10થી 15 વર્ષથી, ભારતે સ્થાનિક કોચને પ્રાથમિકતા

ગિલેસ્પીએ ભારતીય કોચિંગ પદ નકારવાનું કોઈ ચોક્કસ કારણ આપ્યું ન હતું. પરંતુ તે સમજવું મુશ્કેલ નથી કે આ પદ તેમના માટે આકર્ષક કેમ ન હોઈ શકે. છેલ્લા 10થી 15 વર્ષથી, ભારતે સ્થાનિક કોચને પ્રાથમિકતા આપી છે. પાકિસ્તાનમાં તેમના અનુભવ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) સાથે કામ કર્યા પછી, ગિલેસ્પી આ સમયે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં, ખાસ કરીને ઉપખંડમાં અને એવા વાતાવરણમાં મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવવામાં ખચકાટ અનુભવી શકે છે જેનાથી તેઓ સંપૂર્ણપણે પરિચિત નથી.

તેમના ઇંગ્લેન્ડ કોચ બનવાના અહેવાલો

કેટલાક એક્સપર્ટ અને ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ માને છે કે એશિઝ શ્રેણીમાં ઇંગ્લેન્ડના ખરાબ પ્રદર્શન પછી ગિલેસ્પીને ઇંગ્લેન્ડના કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવા જોઈએ. કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં તેમની સફળતા અને સ્થાનિક વાતાવરણથી પરિચિતતા તેમને આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી માટે મજબૂત દાવેદાર બનાવે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
jason gillespiegautam gambhirpakistan coachjason gillespie on team india coachteam india coachGujarati NewsFormer Pakistan coach

Trending news