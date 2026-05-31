/અનુષ્કા શર્માએ IPL 2026ની ફાઇનલ કોની સાથે જોઈ? આ ફોટો થઈ રહ્યો છે વાયરલ

Anushka Sharma Viral Photo: IPL 2026ની ફાઇનલ જોવા માટે અનુષ્કા શર્મા સ્ટેડિયમમાં હાજર હતી. એક મહિલાની બાજુમાં બેઠેલી તેણીનો એક ફોટો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Anushka Sharma Viral Photo: રવિવારે IPL 2026ની ફાઇનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ ટાઇટલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે. RCB ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું છે.
અનુષ્કા શર્મા RCBને સપોર્ટ કરવા માટે સ્ટેડિયમમાં પહોંચી હતી. બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને વિરાટ કોહલીની પત્ની અનુષ્કા સ્ટેન્ડમાં એક મહિલાની બાજુમાં બેઠેલી જોવા મળી હતી. તેનો આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઘણા લોકો વિચારી રહ્યા છે કે, મેચનો આનંદ માણતી વખતે અનુષ્કા કોણ બાજુમાં બેઠી હતી? જો તમે પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધી રહ્યા છો, તો ચાલો જિજ્ઞાસા દૂર કરીએ.
માલવિકા નાયક કોણ છે?
ખરેખર, અનુષ્કા શર્મા માલવિકા નાયક સાથે સ્ટેન્ડમાં બેઠી હતી, જે અનુષ્કાની લાંબા સમયથી મિત્ર છે. તેણીએ સ્ટેડિયમમાં ઘણી વખત અનુષ્કા સાથે IPL મેચ જોઈ છે. બંને ફક્ત મેચ દરમિયાન જ નહીં, પણ મેદાનની બહાર પણ સાથે જોવા મળ્યા છે. અનુષ્કાએ ફાઇનલમાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિને હળવી કરવા માટે કોહલીને નાચતા જોયો, અને તેના મિત્રને કંઈક કહ્યું.
આ દરમિયાન, શુભમન ગિલના આઉટ થયા પછી કોહલીએ ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી, ત્યારે અનુષ્કાનો ચહેરો ખુશીથી ભરાઈ ગયો. પછી તેણીએ તેના મિત્રને ભેટી પડી અને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી. માલવિકા એક બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ પ્રોફેશનલ છે અને મણિપાલ એકેડેમી ઓફ હાયર એજ્યુકેશનમાંથી MBA ગ્રેજ્યુએટ છે.
RCB ટારગેટ
RCBએ ફાઇનલમાં ગુજરાતને 155/8 સુધી રોકી રાખ્યું. RCBના બોલરોએ ધીમી પિચનો સંપૂર્ણ લાભ લીધો. લાલ અને કાળી માટીનું મિશ્રણ ધરાવતી પિચને કારણે શોટ રમવાનું મુશ્કેલ બન્યું, જે ગુજરાતની બેટિંગમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું. RCB માટે, રસિક સલામે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ભુવનેશ્વર કુમાર અને જોશ હેઝલવુડે બે-બે વિકેટ લીધી. કૃણાલ પંડ્યાએ એક વિકેટ લીધી. GT માટે ફક્ત વોશિંગ્ટન સુંદર જ મજબૂત રહ્યો. તેણે 37 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા ફટકારીને અણનમ 50 રન બનાવ્યા. RCB એ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, અને તેમના બોલરોએ શરૂઆતથી જ પ્રભુત્વ જમાવ્યું, પાવરપ્લેમાં શુભમન ગિલ (10) અને સાઈ સુદર્શન (12) ને આઉટ કર્યા. GTને તેમની ઓપનિંગ જોડી પાસેથી મજબૂત શરૂઆતની આશા હતી, પરંતુ ટીમ આ નિષ્ફળતાઓમાંથી બહાર આવી શકી નહીં.