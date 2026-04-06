અનોખો ક્રિકેટ રેકોર્ડ... ના રન, ના વિકેટ કે ના કોઈ કેચ છતાં આ ખેલાડી બન્યો 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'
Unique Cricket Records : ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક એવો રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે, જેના વિશે તમે કદાચ જાણતા નહીં હોવ. અમે તમને એક એવા ક્રિકેટર વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેને ન તો બેટિંગ કરવાની તક મળી, ન તો વિકેટ લીધી કે ન તો કોઈ કેચ લીધો હતો છતાં તેને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
Trending Photos
Unique Cricket Records : ભલે ODI ક્રિકેટ હોય કે અન્ય કોઈ ફોર્મેટ તમે જોયું હશે કે જે ખેલાડીએ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હોય અથવા સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હોય તેને મેચ પછી પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે, પરંતુ જો તમને કહીએ કે એક વખત આ એવોર્ડ એવા ખેલાડીને આપવામાં આવ્યો હતો જેણે ના તો એક પણ રન બનાવ્યો હતો કે ના એક પણ વિકેટ લીધી હતી કે ન તો કોઈ કેચ લીધો હતો. તો આ તમને મજાક લાગશે પણ આ હકીકત છે.
જૂન 2001માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વેની ટીમો હરારે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એકબીજા સામે ટકરાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 50 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 266 રન બનાવ્યા હતા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ડેરેન ગંગાએ 66 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ક્રિસ ગેલે 53 રનનો ફાળો આપ્યો હતો. શિવનારાયણ ચંદ્રપોલે પણ 51 રન બનાવ્યા હતા. આ ત્રણ સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન 50 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યો નહોતો. તે યુગના ધોરણો મુજબ આ એક સન્માનજનક ODI સ્કોર માનવામાં આવતો હતો. જે ચોક્કસપણે ચેઝ કરી શકાય તેવો હતો.
ત્યારબાદ જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ આ ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરી ત્યારે ઓપનિંગ બેટ્સમેન એલિસ્ટર કેમ્પબેલે 68 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જોકે, તેના સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન રન બનાવી શક્યો નહોતો. ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ તેની 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 239 રન જ બનાવી શકી. આમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 27 રનના માર્જિનથી આરામથી જીત મેળવી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે મેર્વિન ડિલને ત્રણ વિકેટ લીધી. જોકે, પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર થતાં હાજર બધા ચોંકી ગયા હતા. આ એવોર્ડ કેમેરોન કફીને આપવામાં આવ્યો હતો.
કેમેરોન કફીને બેટિંગ કરવાની તક મળી નહોતી, કારણ કે તે બોલર છે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ફક્ત પાંચ વિકેટ જ ગુમાવી હતી. જો કે, તેણે બોલિંગ કરી હતી, પરંતુ તેને એક પણ વિકેટ મળી નહોતી. વધુમાં તેણે એક પણ કેચ પકડ્યો ન હતો. તો પછી તેને મેન ઓફ ધ મેચ કેમ જાહેર કરવામાં આવ્યો ? જવાબ તેની આર્થિક બોલિંગ છે. કેમેરોન કફીએ તેની 10 ઓવરમાં માત્ર 20 રન આપ્યા હતા. તેમાંથી બે ઓવર મેડન હતી.
માર્વિન ડિલને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ તેણે તેની 10 ઓવરમાં 48 રન આપ્યા હતા, જે તે સમયે ખૂબ જ વધારે માનવામાં આવતા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ એવોર્ડ તેને ફક્ત તેની ઓવરોમાં ખૂબ ઓછા રન આપવા બદલ આપવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે આ મેચ અને કેમેરોન કફી બંને ખૂબ ચર્ચાનો વિષય હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે