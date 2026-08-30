/IND vs PAK : ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે ? હેડ કોચે આપ્યો જવાબ

IND Vs PAK Women Asia Cup : રવિવારનો દિવસ ક્રિકેટ ચાહકો માટે મહિલા એશિયા કપ 2026માં રોમાંચક બનવાનો છે. ભારતીય મહિલા ટીમ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં થાઇલેન્ડનો સામનો કરવાની છે. જોકે, ટુર્નામેન્ટની સૌથી મોટી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 5 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે.
બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો ઘણા સમયથી તણાવપૂર્ણ છે. એપ્રિલ 2025માં પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ક્રિકેટના મેદાન પર પણ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં તિરાડ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. તે ઘટના પછી બંને દેશોના કેપ્ટન અને ટીમો (પુરુષ અને મહિલા બંને) હાથ મિલાવવાનું ટાળી રહ્યા છે. ચાહકોના મનમાં સવાલ છે કે શું આ ટ્રેન્ડ એશિયા કપ 2026 દરમિયાન ચાલુ રહેશે કે તૂટશે.
હેન્ડશેક વિશે કોચે શું કહ્યું ?
શું ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાન સામેની મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે? ભારતીય ટીમના કોચ અમોલ મુઝુમદારે થાઇલેન્ડ સામેની મેચ પહેલા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, અમે મેદાન પર અમારું શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, અને અમે મેદાનની બહાર બનતી બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા નથી. અમારું લક્ષ્ય તે દિવસે અમારું શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમવાનું છે, અને અમે તે મેચ રમીએ ત્યારે તેના વિશે વાત કરીશું. પરંતુ અત્યારે, અમારું ધ્યાન થાઇલેન્ડ સામેની મેચ પર છે.
થાઇલેન્ડ સામે ટીમની મેચ
થાઇલેન્ડે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત જીત સાથે કરી છે, તેણે તેની શરૂઆતની મેચમાં હોંગકોંગને 6 રનથી હરાવ્યું છે. આ ભારતીય ટીમની ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ છે અને તેઓ ચોક્કસપણે થાઇલેન્ડ સામે સાવધ રહેશે. થાઇલેન્ડ સામેની મેચ વિશે બોલતા મુઝુમદારે કહ્યું કે, આપણે ટુર્નામેન્ટમાં સારી શરૂઆત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. અમે આક્રમક ક્રિકેટ રમીને વધુ સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
ટીમના પ્રદર્શન વિશે કોચે શું કહ્યું
ટી20 ફોર્મેટમાં ભારતીય ટીમનું તાજેતરનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. આનો જવાબ આપતાં, મજુમદારે કહ્યું કે, અમે ફોર્મ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા નથી. તમે છેલ્લા છ મહિનામાં અમારા T20 પ્રદર્શન વિશે વાત કરી રહ્યા છો. અમે જાણીએ છીએ કે આ ટીમમાં સુધારા માટે પુષ્કળ અવકાશ છે. ટીમમાં યુવા ખેલાડીઓ છે. અમે સારું, આક્રમક ક્રિકેટ રમવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.