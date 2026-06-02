/હવે જામશે મહિલા T20 World Cup 2026 નો રોમાંચ, ઈતિહાસ રચવા ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા

Women’s T20 World Cup 2026: આઈપીએલ 2026ની સિઝન સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને હવે ક્રિકેટ ફેન્સ મહિલા ટી20 વિશ્વકપની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. ટીમ ઈન્ડિયાની પુરૂષ ટીમે આ વર્ષે ટી20 વિશ્વકપ પર કબજો કર્યો હતો અને હવે ફેન્સ મહિલા ટીમ પાસે પણ આ પ્રકારના પ્રદર્શનની આશા રાખી રહ્યાં છે. આઈસીસીની આ મેગા ઈવેન્ટની શરૂઆત 12 જૂનથી થઈ રહી છે, તો ફાઈનલ 5 જુલાઈએ રમાશે. આ વખતે ટૂર્નામેન્ટની યજમાની ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સની પાસે છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં 12 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે. ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 33 મેચ રમાશે.
Women’s T20 World Cup 2026 માટે બે ગ્રુપમાં ટીમોનું વિભાજન
મહિલા ટી20 વિશ્વકપ 2026મા કુલ 12 ટીમો છે, જેને 2 ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે. આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન એક ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ મુકાબલો 14 જૂને રમાશે. ભારતને ગ્રુપ-A માં રાખવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રુપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, સાઉથ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ છે. જ્યારે ગ્રુપ-બીમા ઈંગ્લેન્ડ, શ્રીલંકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સ્કોટલેન્ડ, ન્યૂઝીલેન્ડ અને આયર્લેન્ડ છે.
Women’s T20 World Cup 2026 માં ટીમ ઈન્ડિયાનો કાર્યક્રમ
14 જૂનઃ ભારત vs પાકિસ્તાન
17 જૂનઃ ભારત vs નેધરલેન્ડ
21 જૂનઃ ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા
25 જૂનઃ ભારત vs બાંગ્લાદેશ
28 જૂનઃ ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા
ક્યા ફોર્મેટમાં રમાશે Women’s T20 World Cup 2026?
મહિલા ટી20 વિશ્વકપ 2026 ગ્રુપ સ્ટેજથી શરૂ થશે. લીગ સ્ટેજમાં દરેક ટીમ પોતાના ગ્રુપની અન્ય ટીમ સાથે રમશે. બંને ગ્રુપમાંથી ટોપ-2 ટીમો સેમીફાઈનલમાં પહોંચશે. સેમીફાઈનલ મેચ જીતનારી ટીમો વચ્ચે ફાઈનલ રમાશે.
ક્યાં રમાશે Women’s T20 World Cup 2026 ની મેચ?
મહિલા ટી20 વિશ્વકપ 2026 ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સના સાત મેદાનો પર રમાશે. તેમાં લોર્ડ્સ, ધ ઓવલ, એડબેજસ્ટન, ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડ, હેડિંગ્લે, રોઝ બાઉલ અને ક્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ સામેલ છે. ફાઈનલ મુકાબલો લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાનમાં રમાશે.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના રૂપમાં ઉતરશે ન્યૂઝીલેન્ડ
વર્, 2024મા મહિલા ટી20 વિશ્વકપનું ટાઈટલ ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે જીત્યું હતું. ટૂર્નામેન્ટની સૌથી સફળ ટીમોની વાત કરીએ તો ઓસ્ટ્રેલિયાએ છ વખત આ ટ્રોફી જીતી છે. તો ઈંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ એક-એક વખત ચેમ્પિયન બની છે.