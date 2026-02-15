Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારતની દીકરીઓ સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ, 11 ઓવરમાં જ જીતી લીધી મેચ

India A Women vs Pakistan A Women : ભારતે ACC મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026માં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન A મહિલા ટીમ 19મી ઓવરમાં 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારતે 11મી ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:17 PM IST
  • ભારતે ACC મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026માં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું
  • પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન A ટીમ 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી
  • ભારતે 11મી ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને મેચ જીતી લીધી

Trending Photos

ભારતની દીકરીઓ સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ, 11 ઓવરમાં જ જીતી લીધી મેચ

India A Women vs Pakistan A Women : ભારત A મહિલા ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. ACC મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026ની છઠ્ઠી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે. બેંગકોકના ટેર્ડથાઈ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભારત A મહિલા ટીમે 8 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન A મહિલા ટીમ 19મી ઓવરમાં 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારતે 11મી ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.

ભારતીય ટીમ હવે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમની અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં નેપાળનો સામનો કરશે. રાધા યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારત A ટીમે ટુર્નામેન્ટમાં ખરાબ શરૂઆત કરી હતી, તેમની પહેલી મેચ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સામે 7 વિકેટથી હારી ગઈ હતી. બીજી તરફ પાકિસ્તાન Aએ તેમની પહેલી મેચમાં નેપાળને 30 રનથી હરાવ્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી

પાકિસ્તાન A સામે રન ચેઝમાં ભારત Aની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર હુમૈરા કાઝીની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. હુમૈરા નેહા શર્મિનના હાથે વહીદા અખ્તરના બોલ પર કેચ થઈ હતી. ત્યારબાદ વૃંદા દિનેશ અને અનુષ્કા શર્માએ બીજી વિકેટ માટે 79 રનની ભાગીદારી નોંધાવી ભારતને વિજયની નજીક પહોંચાડ્યું. 

અનુષ્કાએ 26 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા ફટકાર્યા. અનુષ્કાને મોમિના રિયાસતે આઉટ કરી. ઓપનર વૃંદા દિનેશે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 29 બોલમાં અણનમ 55 રન બનાવ્યા, જેમાં 12 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેજલ હસબનીસે પણ અણનમ 12 રન બનાવ્યા.

 

The bowling unit fired in unison to set the tone and the top order made no mistakes in the second half 🇮🇳#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/FbflqmQgcL

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 15, 2026

આવું રહ્યું પાકિસ્તાનનું બેટિંગ પ્રદર્શન

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા પાકિસ્તાની ટીમે 18.5 ઓવરમાં 93 રન બનાવી શકી. પાકિસ્તાની ટીમે મેચની પહેલી જ ઓવરમાં વિકેટ ગુમાવી દીધી. ફક્ત શવલ ઝુલ્ફીકાર, ગુલ રુખ અને અનુષા નાસિર જ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા. શવલ ઝુલ્ફીકારે 29 બોલમાં 23 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Rising Stars WomenRising Stars Women Asia Cupind a vs pak a

Trending news