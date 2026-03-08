Womens Day 2026 : સ્મૃતિથી લઈને હરમનપ્રીત સુધી... નાના શહેરની દીકરીઓ કેવી રીતે બની ક્રિકેટ સ્ટાર
Womens Day 2026 : મહિલા દિવસ નિમિત્તે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરો વિશે વાત કરીએ તો સ્મૃતિ મંધાના, હરમનપ્રીત કૌર, શેફાલી વર્મા અને ઝુલન ગોસ્વામી જેવી ખેલાડીઓ નાના શહેરોમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ચમકી છે. આજે આ ખેલાડીઓ દેશભરની લાખો છોકરીઓ માટે પ્રેરણા બની છે.
Womens Day 2026 : ભારતમાં મહિલા ક્રિકેટની કહાની ફક્ત મોટા શહેરો સુધી મર્યાદિત નથી. આજે દેશની ઘણી સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટરો નાના શહેરો અને ગામડાઓમાંથી ઉભરી આવી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની છાપ છોડી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે, આ કહાની તે દીકરીઓ વિશે છે જેમણે સંઘર્ષ છતાં, પોતાના સપનાઓ પૂરા કર્યા.
સ્મૃતિ મંધાના
ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના મહારાષ્ટ્રના નાના શહેર સાંગલીની રહેવાસી છે. તેણીએ નાની ઉંમરે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું અને હવે તેને વિશ્વની શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંની એક માનવામાં આવે છે. તેૃની આક્રમક બેટિંગે ભારતને ઘણી મહત્વપૂર્ણ મેચો જીતવામાં મદદ કરી છે.
હરમનપ્રીત કૌર
ટીમ ઇન્ડિયાની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, જે પંજાબના મોગાના એક નાના શહેરની રહેવાસી છે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સુપરસ્ટાર બની હતી. 2017ના વર્લ્ડ કપમાં તેની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સે તેને વિશ્વભરમાં ઓળખ અપાવી.
શેફાલી વર્મા
હરિયાણાના રોહતકની શેફાલી વર્મા તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. નાની ઉંમરે તેણીએ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવી હતી અને હવે તેને ભારતની સૌથી ખતરનાક ઓપનર માનવામાં આવે છે.
ઝુલન ગોસ્વામી
ઝડપી બોલિંગની વાત કરીએ તો, પશ્ચિમ બંગાળના ચકદહાની ઝુલન ગોસ્વામીએ મહિલા ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તેમણે લાંબા સમય સુધી ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું, અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા.
આ ખેલાડીઓની સફળતા સાબિત કરે છે કે પ્રતિભા ફક્ત મોટા શહેર સુધી મર્યાદિત નથી. સખત મહેનત અને સમર્પણથી, નાના શહેરોની છોકરીઓ પણ વિશ્વના સૌથી મોટા તબક્કાઓ સુધી પહોંચી શકે છે. આજે તેમની કહાની દેશભરની લાખો છોકરીઓને તેમના સપનાઓને સાકાર કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે.
