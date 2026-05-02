Women's T20 World Cup 2026 : વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, જાણો કોને મળ્યું સ્થાન, કોનું કપાયું પત્તુ
Women's T20 World Cup 2026 : 2026 ICC T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌર, મુખ્ય પસંદગીકાર અમિતા શર્મા અને BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ટીમની જાહેરાત કરી હતી.
- મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત
- યાસ્તિકા ભાટિયા અને રાધા યાદવની વાપસી
- T20 વર્લ્ડ કપ માટે પ્રતિકા રાવલનો ટીમમાંથી બહાર
Women's T20 World Cup 2026 : ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાનાર 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પસંદગી સમિતિએ હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ માટે પ્રતિકા રાવલનો ટીમમાં સમાવેશ કર્યો નથી. યાસ્તિકા ભાટિયા અને રાધા યાદવે વાપસી કરી છે. ફાસ્ટ બોલર નંદિની શર્મા અને સ્પિનર શ્રી ચારણી પણ ટીમમાં છે.
2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શૈફાલી વર્મા, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, દિપ્તી શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), શ્રી ચારણી, યાસ્તિકા ભાટિયા, નંદિની શર્મા, અરુંધતિ રેડ્ડી, રેણુકા ઠાકુર, ક્રાન્તિ ગૌડ, શ્રેયંકા પાટિલ, રાધા યાદવ
ટીમ પસંદગી બેઠક મુંબઈમાં BCCI કાર્યાલયમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં મુખ્ય પસંદગીકાર અમિતા શર્મા અને BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયા પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટે હાજર રહ્યા હતા. 2026 T20 વર્લ્ડ કપ 12 જૂનથી 5 જુલાઈ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડમાં રમાશે. ભારતને ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે એક ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ટીમ 14 જૂને તેની શરૂઆતની મેચ રમશે.
નંદિની શર્મા ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી
નંદિની શર્માને આગામી 2026 ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતની 15 સભ્યોની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. 2026 WPLમાં હેટ્રિક લઈને સનસનાટી મચાવનાર નંદિનીને પહેલીવાર નેશનલ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવી છે. ચંદીગઢની 24 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર નંદિની શર્માએ પોતાની પહેલી જ સિઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમતી વખતે 17 વિકેટ લઈને મહિલા પ્રીમિયર લીગમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલરનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો હતો.
