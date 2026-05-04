IND vs PAK : ફરી ક્રિકેટના મેદાન પર જોવા મળશે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, આ દિવસે રમાશે મેચ, નોટ કરી લો તારીખ

IND vs PAK : ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એકવાર ક્રિકેટના મેદાન પર ટક્કર જોવા મળશે. આ વખકે ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં આમને-સામને હશે. ત્યારે આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાવાની છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 04, 2026, 03:09 PM IST
  • ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન
  • આ વખતે આ ટક્કર મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં થશે
  • 14 જૂનને રવિવારના રોજ રમાશે આ મેચ 

IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર મેદાન પર આમને-સામને થશે. જ્યારે પણ આ બે હરીફ ટીમો ક્રિકેટ પીચ પર ટકરાય છે, ત્યારે ઉત્સાહ તેની ચરમસીમાએ પહોંચી જાય છે. આ વખતે આ મુકાબલો મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન થશે. ત્યારે આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાવાની છે, તેના પર એક નજર કરીએ...

ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે રમાશે ?

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. શરૂઆતના દિવસે ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ એક પછી એક મેચો શરૂ થશે. ભારતીય મહિલા ટીમની વાત કરીએ તો, તેઓ 14 જૂને પ્રથમ વખત મેદાનમાં ઉતરશે. તે દિવસે જ ભારત અને પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે મેચ થશે. આ જ દિવસે બાંગ્લાદેશ અને નેધરલેન્ડ્સ એકબીજા સામે ટકરાશે, ત્યારબાદ સાંજે 7:00 વાગ્યે ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલો થશે. 14 જૂનને રવિવારના રોજ ઈંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં આ મેચ રમાશે.

ભારતીય મહિલા ટીમનું શેડ્યૂલ

પાકિસ્તાન સાથેની ટક્કર બાદ ભારતીય મહિલા ટીમનો બીજો મુકાબલો 17 જૂને નેધરલેન્ડ્સ સામે થશે. ત્યારબાદ 21 જૂને, ભારત દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનો સામનો કરશે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો મુકાબલો 25 જૂને યોજાવાનો છે. ભારતની અંતિમ લીગ મેચ 28 જૂને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થશે. ભારતીય મહિલા ટીમે હજુ સુધી એક પણ T20 વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો નથી. આ વખતે ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે અને તેઓ આગામી રાઉન્ડમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ થાય છે કે કેમ તે જોવાનું રહેશે. 

હરમનપ્રીત કૌરને ભારતીય ટીમની કેપ્ટન

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌરને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાનાને ટીમની વાઈસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે. ઘણી યુવા અને નવી ખેલાડીઓને પણ ટીમમાં જોડાવાની તક આપવામાં આવી છે. આશા છે કે ટીમ આ T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની અગાઉની મેચોની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે. 

T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અરુંધતી રેડ્ડી, રેણુકા ઠાકુર, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચારણી, શ્રેયંકા પાટિલ, ભારતી ફુલમાલી, યાસ્તિકા ભાટિયા, નંદિની શર્મા, રાધા યાદવ.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

