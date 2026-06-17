/ભારત સામેની હાર બાદ ICCએ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમને ફટકારી સજા, જાણો શું હતો ગુનો

Women's T20 World Cup 2026 : મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રમી રહેલી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. 14 જૂને ભારત સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર-રેટને કારણે આ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. એજબેસ્ટન ખાતે રમાયેલી મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર-રેટને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ પાકિસ્તાનની મેચ ફીના 5% કાપ્યા હતા. મેચ રેફરી ટ્રુડી એન્ડરસને આ દંડ ફટકાર્યો હતો.
સ્લો ઓવર-રેટ માટે ફટકાર્યો દંડ
ભારત સામેની મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાન ટીમ જરૂરી ઓવર-રેટથી એક ઓવર પાછળ હતી. પરિણામે તેમની મેચ ફીના પાંચ ટકા કાપવામાં આવ્યા. પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ગુનો સ્વીકાર્યો, તેથી ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂરિયાત પડી નહોતી.
ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર ક્લેર પોલોસાક અને જેક્લીન વિલિયમ્સ, થર્ડ અમ્પાયર એલોઇસ શેરિડન અને ફોર્થ અમ્પાયર સુ રેડફર્ને ખેલાડીઓ માટે ICC આચાર સંહિતાની કલમ 2.22 હેઠળ આરોપો લગાવ્યા હતા. આ નિયમ ઓવર-રેટ ગુનાઓને આવરી લે છે, જે હેઠળ નિર્ધારિત સમયની અંદર ફેંકવામાં ન આવતી દરેક ઓવર માટે મેચ ફીના 5 ટકા કાપવામાં આવે છે.
પાકિસ્તાનને આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે !
છેલ્લી ઓવર દરમિયાન પાકિસ્તાનને 30-યાર્ડ સર્કલની બહાર ફક્ત ચાર ફિલ્ડરો સાથે રમવાની ફરજ પડી હતી. ભારતીય બેટ્સમેનોએ આ પરિસ્થિતિનો લાભ ઉઠાવ્યો. ICC નિયમો હેઠળ, સ્લો ઓવર-રેટના પરિણામે મેચ ફી કાપવામાં આવે છે, આ સાથે બાકીની ઓવર માટે 30-યાર્ડ સર્કલની બહાર ફીલ્ડરોની સંખ્યા પાંચને બદલે ચાર કરવામાં આવે છે.
પાકિસ્તાનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને 64 રનથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ કુલ 170 રન બનાવ્યા, જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમ જવાબમાં 106 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ બંને ટીમો માટે પ્રથમ મેચ હતી. આ હારને કારણે પાકિસ્તાનને ફટકો પડ્યો છે, તેમનો નેટ રન રેટ -3.200 પર થઈ ગયો છે, જેના કારણે તેઓ છ ટીમોના ગ્રુપ Aમાં પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. પાકિસ્તાનની આગામી મેચ 17 જૂને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે છે. ભારત તે જ દિવસે નેધરલેન્ડ્સ સામે રમશે.