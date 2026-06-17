Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ભારત સામેની હાર બાદ ICCએ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમને ફટકારી સજા, જાણો શું હતો ગુનો

ભારત સામેની હાર બાદ ICCએ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમને ફટકારી સજા, જાણો શું હતો ગુનો

Women's T20 World Cup 2026 : 14 જૂનના રોજ ભારત સામે રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાનની 64 રનથી કારમી હાર થઈ હતી. હવે ICC દ્વારા પાકિસ્તાન મહિલા ટીમને સજા ફટકારવામાં આવી છે. ત્યારે શું છે સમગ્ર ઘટના તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 17, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:58 PM IST
ભારત સામેની હાર બાદ ICCએ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમને ફટકારી સજા, જાણો શું હતો ગુનો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આજથી આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ ગયો! અપાર ધનલાભના પ્રબળ યોગ
Chandra gochar8 min ago
2
Mangal Gochar23 min ago
3
Gold rate24 min ago
4
Canada cricket team41 min ago
5
Tractor rally50 min ago