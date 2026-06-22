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સાઉથ આફ્રિકા સામે હારતા જ ફસાયો પેચ ! હવે કેવી રીતે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે ટીમ ઈન્ડિયા ? જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Women's T20 WC : ભારતીય ટીમ માટે ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનું સમીકરણ હવે થોડું મુશ્કેલ બની ગયું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ બાંગ્લાદેશ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી મેચો ટીમ ઇન્ડિયા માટે કરો યા મરો જેવી મેચ બની ગઈ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:52 PM IST
સાઉથ આફ્રિકા સામે હારતા જ ફસાયો પેચ ! હવે કેવી રીતે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે ટીમ ઈન્ડિયા ? જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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