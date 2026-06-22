/સાઉથ આફ્રિકા સામે હારતા જ ફસાયો પેચ ! હવે કેવી રીતે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે ટીમ ઈન્ડિયા ? જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Women's T20 WC : ભારતીય મહિલા ટીમને રવિવારે ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની ગ્રુપ A મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 6 વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારત કુલ 158 રનનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું. આ હારથી સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેની આશાઓને ઝટકો લાગ્યો છે, ટીમ ઇન્ડિયા હવે કરો યા મરોની સ્થિતિમાં છે.
માન્ચેસ્ટરમાં આ હારથી વર્તમાન ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થવાની ભારતની શક્યતાઓ પર અસર પડી છે. જોકે ભારત હાલમાં ગ્રુપ A પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે, પરંતુ ટોપ-2માં સ્થાન જાળવી રાખવા અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે તેણે બાકીની બંને ગ્રુપ મેચ જીતવી પડશે.
ક્વોલિફિકેશનનો નિયમ શું કહે છે ?
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ફોર્મેટ મુજબ, દરેક ગ્રુપમાંથી ફક્ત ટોચની બે ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે ભારત પાસે હવે ભૂલ માટે કોઈ અવકાશ નથી અને સ્ટેન્ડિંગમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવા માટે સતત પ્રદર્શન કરવું પડશે.
ભારત હવે કોની સાથે અને ક્યારે રમશે ?
ટીમ ઇન્ડિયાની આગામી મેચ 25 જૂને બાંગ્લાદેશ સામે છે. ત્યારબાદ 28 જૂનના રોજ તેની અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં ભારત લોર્ડ્સમાં મજબૂત ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો સામનો કરશે. જ્યારે બાંગ્લાદેશ સામેની મેચ પ્રમાણમાં સરળ માનવામાં આવે છે, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને હરાવવી એ ટીમ ઇન્ડિયા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હશે.
જો ભારત હારી જાય તો બહાર થશે ?
જો ભારત તેની બાકીની બે મેચમાંથી એક પણ હારી જાય અને ઓસ્ટ્રેલિયા તેની બાકીની બધી મેચ જીતી જાય, તો ભારત ટોચની બે ટીમોમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ જશે. આવી સ્થિતિમાં ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલની રેસમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ જશે.
કેવી રીતે પહોંચશે સેમિફાઇનલમાં ?
ભારત માટે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો સૌથી સુરક્ષિત માર્ગ એ છે કે તે તેની બાકીની બંને મેચમાં મોટી જીત મેળવે. વધુમાં ટીમને એ પણ આશા રાખવી પડશે કે દક્ષિણ આફ્રિકા તેની બાકીની મેચોમાં ઓછામાં ઓછો એક પોઈન્ટ ગુમાવે. જો આવું થાય તો ભારત ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવશે. ભારતીય ટીમનો T20 વર્લ્ડ કપમાં મિશ્ર રેકોર્ડ રહ્યો છે. ટીમ 2018 અને 2023માં સેમિફાઇનલમાં પહોંચી હતી અને 2020માં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયા 2024માં સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
ગ્રુપ Aની સ્થિતિ
ગ્રુપ A પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણ મેચમાં ત્રણ જીત અને 6 પોઈન્ટ સાથે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા, ભારત અને બાંગ્લાદેશ ત્રણેયના ત્રણ મેચમાં 4 પોઈન્ટ છે, જ્યારે પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ તેમની શરૂઆતની ત્રણ મેચ હાર્યા બાદ લગભગ રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ભારત હાલમાં શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટને કારણે બીજા સ્થાને છે.