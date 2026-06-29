Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /T20 વર્લ્ડ કપમાંથી કેમ બહાર થયું ભારત ? આ રહ્યા ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 5 કારણો

T20 વર્લ્ડ કપમાંથી કેમ બહાર થયું ભારત ? આ રહ્યા ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 5 કારણો

Womens T20 World cup 2026 : હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાનું 2026 T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવાનું સપનું અધૂરું રહ્યું ગયું છે. ભારત ક્યારેય T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી શક્યું નથી અને હવે વધુ રાહ જોવી પડશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 29, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:05 PM IST
T20 વર્લ્ડ કપમાંથી કેમ બહાર થયું ભારત ? આ રહ્યા ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 5 કારણો
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સાથળની ચરબી ઓછી કરવાની 4 અસરકારક કસરતો, રોજ કરો તો 15 દિવસમાં ફરક દેખાવા લાગે
home workout1 hr ago
2
Brain Tumor2 hrs ago
3
surat2 hrs ago
4
8th Pay Commission news2 hrs ago
5
Bank Holiday july 20262 hrs ago