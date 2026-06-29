/T20 વર્લ્ડ કપમાંથી કેમ બહાર થયું ભારત ? આ રહ્યા ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 5 કારણો

Womens T20 World cup 2026 : રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ લોર્ડ્સમાં રમાયેલી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ મેચમાં ભારતને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ હાર સાથે ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ગયા વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમ પાસે ઘણી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવી હતી.
હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમને ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવતી હતી. જો કે, રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની હાર સાથે ટીમ ઇન્ડિયાનું T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બનવાનું સ્વપ્ન ફરી એકવાર અધૂરું રહી ગયું છે. ત્યારે ભારતની હારના મુખ્ય કારણો કયા હતા, તેના પર એક નજર કરીએ...
1. હરમનપ્રીત કેપ્ટનશીપ અને બેટિંગ બંનેમાં નિસ્તેજ દેખાઈ
આ ટુર્નામેન્ટ ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર માટે ખાસ યાદગાર નહોતી, ન તો બેટથી કે ન તો કેપ્ટનશીપમાં. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવી મોટી ટીમો સામે તેનું નેતૃત્વ એકદમ સામાન્ય લાગતું હતું. વધુમાં તે પાંચ મેચમાં માત્ર 141 રન બનાવી શકી. જો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેની 56 રનની ઇનિંગને બાદ કરીએ તો તેણે બાકીની ચાર ઇનિંગમાં માત્ર 85 રન બનાવ્યા.
2. નબળી ફિલ્ડિંગ અને કેચ ડ્રોપ
2026ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે ખરાબ ફિલ્ડિંગ દર્શાવી. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ ઘણી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં કેચ છોડ્યા. વધુમાં ભારતીય ફિલ્ડરોએ નબળી ફિલ્ડિંગને કારણે અસંખ્ય વધારાના રન ગુમાવ્યા, જે આખરે ટીમ માટે મોંઘા સાબિત થયા. નબળી ફિલ્ડિંગને કારણે ભારતીય મહિલા ટીમના બોલરો વિરોધી બેટ્સમેન પર દબાણ બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયા.
3. ફાસ્ટ બોલિંગ બિનઅસરકારક
ઇંગ્લેન્ડના બેસ્ટ પેસ આક્રમણને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં પણ ભારતીય મહિલા ટીમના ફાસ્ટ બોલરોને વિકેટ લેવામાં મુશ્કેલી પડી. રેણુકા સિંહે 8.85નો ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખીને કુલ 2 વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન ક્રાંતિ ગૌડ અને નંદિની શર્મા જેવા બોલરો પણ બિનઅસરકારક દેખાતા હતા. જોકે શ્રી ચારણીએ ટુર્નામેન્ટમાં 14 વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ તેને અન્ય ફાસ્ટ બોલરોનો ટેકો મળ્યો નહોતો.
4. મિડલ ઓર્ડરમાં ધીમી બેટિંગ
સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માની ઓપનિંગ જોડીએ ભારતીય ટીમને ઘણી મેચોમાં વિસ્ફોટક શરૂઆત આપી હતી, પરંતુ મિડલ ઓર્ડરની ધીમી બેટિંગ મોંઘી સાબિત થઈ. ખાસ કરીને જેમીમા રોડ્રિગ્સ ખૂબ જ ધીમી બેટિંગ કરતી દેખાઈ, જે એક પરિબળ હતું જેણે ટીમને નુકસાન પહોંચાડ્યું. ઉદાહરણ તરીકે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેણીએ 28 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા. મિડલ ઓર્ડર દરમિયાન ઘણા બધા ડોટ બોલ રમવાને કારણે પણ ટીમને નુકસાન થયું. કેપ્ટન હરમનપ્રીતે પણ ટુર્નામેન્ટનો અંત ફક્ત 131ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે કર્યો.
5. સ્પિનરો પર વધુ પડતી નિર્ભરતા
ભારતીય ટીમ આ સમગ્ર વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સ્પિન બોલરો પર વધુ પડતી નિર્ભર દેખાઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સ્પિનરોએ 19માંથી 14 ઓવર ફેંકી. ઝડપી બોલિંગ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં સ્પિનરો પર આધાર રાખવો હરમનપ્રીત અને તેની ટીમ માટે હાનિકારક સાબિત થયો, ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમ દ્વારા લેવામાં આવેલી કુલ વિકેટોમાં સ્પિનરોનો હિસ્સો 87 ટકા હતો.