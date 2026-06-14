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T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ પાકિસ્તાન સાથે હાથ નહીં મિલાવે ભારત ? કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનો ચોંકાવનારો જવાબ

Womens T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ગ્રુપ Aમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે સાંજે 7:00 વાગ્યે બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર મેચ રમાશે. ત્યારે આ મેચમાં ભારત પાકિસ્તાન સાથે હાથ મિલાવશે કે નહીં, આ સવાલનો કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે શાનદાર જવાબ આપ્યો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:02 PM IST
T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ પાકિસ્તાન સાથે હાથ નહીં મિલાવે ભારત ? કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનો ચોંકાવનારો જવાબ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ પાકિસ્તાન સાથે હાથ નહીં મિલાવે ભારત? હરમનપ્રીતનો ચોંકાવનારો જવાબ
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