/T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ પાકિસ્તાન સાથે હાથ નહીં મિલાવે ભારત ? કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનો ચોંકાવનારો જવાબ

Womens T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સાંજે 7:00 વાગ્યે બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર મહામુકાબલો રમાશે. બંને દેશોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 T20 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ભારતે 13 જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને ત્રણ જીતી છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે આજની મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે કે નહીં તે અંગેની ચર્ચામાં પડવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
ભારત T20 વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાન સાથે હાથ નહીં મિલાવે ?
ભારતીય ખેલાડીઓએ 2025ના પુરુષોના એશિયા કપથી પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાની પોલિસી અપનાવી છે. આ વલણ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ અને અંડર-19 એશિયા કપ દરમિયાન ચાલુ રહ્યું અને બંને ટીમો વચ્ચેની અંડર-19 વર્લ્ડ કપ મેચમાં પણ આ જ પેટર્ન અપનાવવામાં આવી. 2023ના મહિલા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન હરમનપ્રીત કૌરે પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સના સાથે હાથ મિલાવ્યો નહોતો.
કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનો આશ્ચર્યજનક પ્રતિભાવ
આ મોટી મેચ પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા ટીમ ઇન્ડિયાની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે જણાવ્યું હતું કે તેમની ટીમનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રમત પર છે, અન્ય કોઈ વસ્તુ પર નહીં. હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, અમે અહીં ક્રિકેટ માટે છીએ અને ટીમમાં અન્ય કોઈ ચર્ચા નથી. ભારતનો T20 મેચોમાં 13-3નો રેકોર્ડ છે અને મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં 6-2થી આગળ છે. આમ છતાં હરમનપ્રીત કૌરે સ્વીકાર્યું કે પાકિસ્તાન સામેની મેચોમાં હંમેશા દબાણ રહે છે, તેમણે નોંધ્યું કે ટીમની માનસિકતા ફક્ત મેદાનમાં જઈને રમતનો આનંદ માણવાની હોય છે.
પહેલી મેચ હંમેશા માહોલ બનાવે છે
હરમનપ્રીત કૌર પણ ઇચ્છે છે કે તેની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત જીત સાથે કરે અને ગયા વર્ષે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં આપેલા ઉત્તમ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરે. તેણીએ કહ્યું, પહેલી મેચ હંમેશા માહોલ બનાવે છે અને આપણે બધા તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. અમે ગયા ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન જે સકારાત્મક માનસિકતા રાખી હતી તે જ સકારાત્મક માનસિકતા સાથે ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશવા માંગીએ છીએ. ભારતે પાકિસ્તાન સામે સતત ત્રણ મહિલા T20 મેચ જીતી છે.