મહિલા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ થશે રદ ? મુંબઈ પર મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો !

Women's World Cup 2025 : મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ 2 નવેમ્બરના રોજ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો પોતાનું પહેલું વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવા ઉતરશે. જો કે, ફાઇનલ મેચને વરસાદ અસર કરે તેવી શક્યતા છે. મેચના દિવસે નવી મુંબઈમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:37 PM IST

મહિલા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ થશે રદ ? મુંબઈ પર મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો !

Women's World Cup 2025 : મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 2 નવેમ્બર, રવિવારના રોજ રમાશે. બંને ટીમો નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમમાં ટાઇટલ માટે એકબીજા સામે ટકરાશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું, જ્યારે આફ્રિકન ટીમે ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

બંને ટીમો પોતાનું પહેલું વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચ અત્યંત રોમાંચક અને રસપ્રદ બનવાની છે. જો કે, આ મેચ પહેલા ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ફાઇનલ મેચ માટે વરસાદ ખતરો બની શકે છે. નવી મુંબઈથી હવામાન અપડેટ્સે ભારતીય ચાહકોનું ટેન્શન વધારી દીધું છે.

વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પર મંડરાઈ રહ્યો છે વરસાદનો ખતરો 

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 2 નવેમ્બરના રોજ યોજાનારી મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ પર વરસાદનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. ટાઇટલ મેચના દિવસે નવી મુંબઈમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. AccuWeather મુજબ, રવિવારે નવી મુંબઈમાં દિવસ અને રાત બંને સમયે વરસાદની 63 ટકા શક્યતા છે. મેચ બપોરે ૩ વાગ્યે શરૂ થશે.

દરમિયાન, સાંજે 4 વાગ્યાથી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી વરસાદની શક્યતા સૌથી વધુ છે. આનો અર્થ એ છે કે વરસાદ મેચને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. તેથી, ઓવરો કાપીને મેચ પૂર્ણ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે. પરંતુ જો મેચ 2 નવેમ્બરે નહીં થાય, તો મેચ રિઝર્વ ડે પર પૂર્ણ થશે.

રિઝર્વ દિવસે પણ વરસાદની શક્યતા 

3 નવેમ્બરે ફાઇનલ મેચ માટે રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, 3 નવેમ્બરે પણ નવી મુંબઈમાં વરસાદની શક્યતા છે. સોમવારે દિવસ દરમિયાન વરસાદની 55 ટકા અને સાંજ અને રાત્રિ વચ્ચે 61 ટકા શક્યતા છે. આનો અર્થ એ છે કે રિઝર્વ ડે પર મેચ પૂર્ણ કરવી મુશ્કેલ બની શકે છે. ચાહકો વિચારી રહ્યા છે કે જો વરસાદને કારણે ફાઇનલ મેચ રદ થાય તો શું થશે ? પરિણામ કેવી રીતે નક્કી થશે, અને કઈ ટીમ ટ્રોફી જીતશે ?

જો વરસાદ વિલન બને તો...

ICCના નિયમો અનુસાર, જો ફાઇનલ મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહેતી ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. દક્ષિણ આફ્રિકા લીગ તબક્કામાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યું, તેણે પોતાની સાતમાંથી પાંચ મેચ જીતી, જ્યારે ભારત ફક્ત ત્રણ મેચ જીતીને ચોથા સ્થાને રહ્યું. જો મેચ રદ થાય તો દક્ષિણ આફ્રિકા ચેમ્પિયન બનશે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો વરસાદ ન પડે અને મેચ પૂર્ણ થાય તે માટે પ્રાર્થના કરશે. ભારતીય ટીમ પાસે પહેલીવાર ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચવાની તક છે.

