Women's World Cup 2025: ભારતને નહીં મળે અસલી વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી, સામે આવ્યું આ કારણ


Women's World Cup 2025: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો છે. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પ્રથમ વખત મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો. આ જીત સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયાને આપવામાં આવેલી ટ્રોફી વાસ્તવિક નથી, પરંતુ એક પ્રતિકૃતિ (ડમી ટ્રોફી) છે અને આ એક ખાસ ICC નિયમને કારણે છે.
 

Last Updated: Nov 03, 2025, 08:10 PM IST

Women's World Cup 2025: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, પરંતુ ICCના નિયમો અનુસાર, ટીમને ટ્રોફી નહીં, પણ ડમી ટ્રોફી આપવામાં આવી હતી. વાસ્તવિક ટ્રોફી હંમેશા દુબઈ સ્થિત ICC મુખ્યાલયમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવ્યું હતું.

ICC ટ્રોફી નિયમો

ICC એ લગભગ 26 વર્ષ પહેલા એક નિયમ બનાવ્યો હતો કે વિજેતા ટીમને કાયમી ધોરણે ઓરીજનલ ટ્રોફી આપવામાં આવશે નહીં. વિજેતા ટીમને ઓરીજનલ ટ્રોફી ફક્ત ફોટોશૂટ અને ઉજવણી માટે આપવામાં આવે છે, અને તે પછી દુબઈ સ્થિત ICC મુખ્યાલયમાં પરત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ટીમને સોના અને ચાંદીથી બનેલી ડમી ટ્રોફી રજૂ કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થા ટ્રોફીને ચોરી કે નુકસાનથી બચાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ટ્રોફીની વિશેષતાઓ

આ વર્ષની ટ્રોફીનું વજન આશરે 11 કિલો છે અને તે લગભગ 60 સેમી ઉંચી છે. તેમાં સ્ટમ્પ અને બેઇલ જેવા આકારના ત્રણ ચાંદીના સ્તંભ છે, જેના ઉપર સોનાનો ગ્લોબ મૂકવામાં આવ્યો છે. ટ્રોફીમાં અત્યાર સુધીના તમામ વિજેતાઓના નામ કોતરેલા છે, અને હવે, પહેલી વાર, ભારતનું નામ શામેલ કરવામાં આવ્યું છે. મહિલા વર્લ્ડ કપના 13 આવૃત્તિઓ થયા છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સાત, ઇંગ્લેન્ડ ચાર, ન્યુઝીલેન્ડ અને હવે ભારત એક-એક જીત્યું છે.

ભારતની વિજય યાત્રા

નવી મુંબઈમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 298 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. શેફાલી વર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 87 રન બનાવ્યા અને બે વિકેટ લીધી અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી. 

દીપ્તિ શર્માએ પણ 58 રન બનાવ્યા અને 5 વિકેટ લીધી. દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે 101 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે પોતાની ટીમને વિજય અપાવી શકી નહીં. હરમનપ્રીત કૌરની ટીમે પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી દેશને ગૌરવ અપાવ્યું અને મહિલા ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેર્યો.

 

