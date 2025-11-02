Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સરળ નથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે વુમેન્સ વર્લ્ડ કપનો એવોર્ડ! આફ્રિકાના 4 ખેલાડી ચૂરચૂર કરી શકે છે સપના

India W vs South Africa W: મહિલા વિશ્વ કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 2 નવેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. સાઉથ આફ્રિકાની 4 ખેલાડીઓ ભારતીય ટીમની મુશ્કેલી વધારી શકે છે. ભારતને આ 4 ખેલાડીઓથી સાવધ રહેવું પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:19 AM IST

Trending Photos

સરળ નથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે વુમેન્સ વર્લ્ડ કપનો એવોર્ડ! આફ્રિકાના 4 ખેલાડી ચૂરચૂર કરી શકે છે સપના

India W vs South Africa W: મહિલા વનડે વિશ્વ કપ 2025માં 2 નવેમ્બરના રોજ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને સાઉથ આફ્રિકા મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે ફાઇનલ મુકાબલો રમાશે. બંને ટીમો શાનદાર ફોર્મમાં છે. ભારતે સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યારે સાઉથ આફ્રિકાએ ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે. જોકે, ભારતીય ટીમ માટે ફાઇનલનો ખિતાબ જીતવો આસાન નહીં હોય. સાઉથ આફ્રિકાના 4 મોટા હથિયારો ભારતનું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું તોડી શકે છે.

મ્લાબા અને ટ્રાયોન છે શાનદાર ફોર્મમાં
સાઉથ આફ્રિકાની સ્પિનર નોનકુલુલેકો મ્લાબા અને ક્લો ટ્રાયોન શાનદાર ફોર્મમાં છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 8 મેચોમાં મ્લાબાએ 12 બેટ્સમેનોને પોતાનો શિકાર બનાવ્યા છે, જ્યારે ટ્રાયોન 4.65ના ઇકોનોમી રેટ સાથે રન આપીને 5 વિકેટ લઈ ચૂકી છે. ભારતની બેટ્સમેનો સામે આ જોડી કમાલ કરી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

લૌરા વોલ્વાર્ડ્ટ ઓકી શકે છે આગ
સાઉથ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ્ટ શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે સેમિફાઇનલ મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડ સામે શાનદાર રમત બતાવી હતી અને 169 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ ઉપરાંત, તેણે અત્યાર સુધી 67.14ની સરેરાશ સાથે 8 ઇનિંગ્સમાં 470 રન બનાવ્યા છે. સેમિફાઇનલ પહેલા શ્રીલંકા સામે અણનમ 60 અને પાકિસ્તાન સામે તે 90 રનની ઇનિંગ્સ રમી ચૂકી છે. ભારતીય બોલરોએ લૌરા વોલ્વાર્ડ્ટને જલદી આઉટ કરવી પડશે, નહીં તો તે મોટો ખતરો સાબિત થઈ શકે છે.

મારિજન કાપ વર્લ્ડ કપની સૌથી સફળ બોલર
સાઉથ આફ્રિકાની ફાસ્ટ બોલર મારિજન કાપ શાનદાર લયમાં છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલમાં તેણે 5 વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે અત્યાર સુધી 8 મેચોમાં 12 વિકેટ પોતાના નામે કરી છે. તે વનડે વિશ્વ કપમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારી બોલર પણ છે.

નાદિન ડી ક્લર્ક મેચનો પાસો પલટાવવામાં માહિર
નાદિન ડી ક્લર્ક ભારત સામે આગ ઓકળી શકે છે. તેણે ભારત સામે રમાયેલા લીગ સ્ટેજ મુકાબલામાં પણ 54 બોલમાં 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેણે એવા સમયે મોટી ઇનિંગ્સ રમી હતી, જ્યારે સાઉથ આફ્રિકા 253 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યું હતું અને ટીમની 5 વિકેટ માત્ર 81 રનમાં પડી ગઈ હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
ind w vs sa wIndia W vs South Africa WWomens World Cup 2025ICC Womens World Cup 2025Nadine de KlerkMarizanne KappLaura WolvaardtSpin Surprise

Trending news