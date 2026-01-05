Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

દુનિયાના સૌથી મોટા યુટ્યુબર MrBeast આ ભારતીય ખેલાડી સાથે કરવા માંગે છે કામ, બીજી વખત કર્યો એપ્રોચ

YouTuber MrBeast: દુનિયાના સૌથી મોટા યુટ્યુબર MrBeastએ વિરાટ કોહલીને ખુલ્લેઆમ વીડિયો કોલેબોરેશન માટે આમંત્રણ આપ્યું છે અને ભારતને પોતાના સૌથી મોટા ઓડિયન્સ બેઝમાંથી એક ગણાવ્યું છે. કોહલી હાલ શાનદાર ફોર્મમાં છે અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝમાં ભારતીય ટીમ માટે વાપસી કરવા જઈ રહ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:03 PM IST

Trending Photos

દુનિયાના સૌથી મોટા યુટ્યુબર MrBeast આ ભારતીય ખેલાડી સાથે કરવા માંગે છે કામ, બીજી વખત કર્યો એપ્રોચ

YouTuber MrBeast: જેમ્સ સ્ટીફન ડોનાલ્ડસન, જેઓ દુનિયાભરમાં MrBeast તરીકે ઓળખાય છે અને જેઓ દુનિયાના સૌથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ધરાવતા યુટ્યુબર છે, તેમણે ભારતીય સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીને વીડિયો બનાવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. MrBeast તેમના વાયરલ ચેલેન્જ વીડિયો માટે જાણીતા છે, જેમાં અવારનવાર દુનિયાના મોટા રમતગમતના સિતારાઓ પણ જોવા મળે છે.

MrBeastના યુટ્યુબ પર 458 મિલિયનથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે અને તેઓ અગાઉ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો, નોઆ લાઈલ્સ, નેમાર જુનિયર અને કાર્લોસ અલ્કારાઝ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સાથે વીડિયો બનાવી ચૂક્યા છે. NDTV સાથેની વાતચીતમાં MrBeastએ કહ્યું કે, તેઓ ફરીથી ભારત આવવા માંગે છે અને આ દરમિયાન તેમણે વિરાટ કોહલીને ખાસ સંદેશ પણ આપ્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

કોહલી વિશે MrBeastએ શું કહ્યું?
MrBeastએ કહ્યું કે, "હું તમારા બધાને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. હું જલ્દી જ ફરી ભારત આવવા માંગુ છું. વિરાટ કોહલી, જો તમે આ ઈન્ટરવ્યુ જોઈ રહ્યા છો, તો અમે તમારી સાથે શૂટ કરવા માંગીએ છીએ. તમે લોકો હંમેશા શાનદાર રહ્યા છો. મોટાભાગના લોકોને એ ખ્યાલ નથી કે, ભારત અમારા સૌથી મોટા ઓડિયન્સ બેઝમાંથી એક છે, તેથી તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર."

આ પહેલીવાર નથી જ્યારે MrBeastએ વિરાટ કોહલીને વીડિયો કોલેબોરેશન માટે આમંત્રિત કર્યા હોય. ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં પણ તેમણે ભારતીય સ્ટારને ટેગ કરીને એક ટ્વીટ કર્યું હતું, જે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થયું હતું.

May be an image of text that says 'MrBeast @MrBeast Subscribe @imVkohli Hey! Anyway I could get you in a video? … 10:06 PM Apr 23, 23,2025• 823.7K Views'

કોહલી IND vs NZ ODI સિરીઝ માટે તૈયાર
વિરાટ કોહલી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝમાં ભારત માટે ફરી એકવાર એક્શનમાં જોવા મળશે. કોહલી તાજેતરના સમયમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને તેમણે 2025નું વર્ષ ભારતના સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન તરીકે પૂર્ણ કર્યું. વિરાટે 2025માં ટીમ ઈન્ડિયા માટે સૌથી વધુ 651 રન બનાવ્યા હતા.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સિરીઝમાં કોહલીએ બે સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી અને ત્રણ મેચમાં 302 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ કોહલીએ દિલ્હી તરફથી વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં વાપસી કરી હતી. ઘરેલું ક્રિકેટમાં પણ વિરાટ શાનદાર લયમાં જોવા મળ્યો અને બે મેચમાં 131 અને 77 રનની ઇનિંગ્સ રમી. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે સિરીઝની શરૂઆત 11 જાન્યુઆરીથી થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
MrBeastVirat KohliYouTuber MrBeastમિ.બીસ્ટવિરાટ કોહલી

Trending news