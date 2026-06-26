/IRE સામે પહેલીવાર હાર્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઈન્ડિયા, IPLના આ 5 સ્ટાર્સ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફ્લોપ; અય્યરની કેપ્ટનશીપ પર લાગ્યો ડાઘ

India vs Ireland: બેલફાસ્ટના સિવિલ સર્વિસ ક્રિકેટ ક્લબ મેદાન પર શુક્રવારે ક્રિકેટ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો. વર્તમાન T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ભારતીય ટીમને દુનિયાની 12મા નંબરની ટીમ આયર્લેન્ડે પ્રથમ T20 મેચમાં 34 રનના મોટા અંતરથી હરાવીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે.
આ કારમી હારની સાથે જ નિયમિત કેપ્ટન તરીકે શ્રેયસ અય્યરના કેપ્ટનશીપ યુગની શરૂઆત ખૂબ જ શરમજનક રહી. આ મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરતા આયર્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 182 રન બનાવ્યા હતા. આ ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી સ્ટાર ખેલાડીઓથી સજ્જ ટીમ ઈન્ડિયા 18.5 ઓવરમાં માત્ર 148 રન પર જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ જીતની સાથે જ આયર્લેન્ડે બે મેચની સિરીઝમાં 1-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે.
ભારતનો અજેય રેકોર્ડ તૂટ્યો
આ ઐતિહાસિક મેચ પહેલા ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે કુલ 8 T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમાઈ હતી અને તમામમાં ભારતનો વિજય થયો હતો, પરંતુ હવે બન્ને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડનો આંકડો 9 મેચમાં 8-1 થઈ ગયો છે. આયર્લેન્ડે ભારત સામે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના કોઈપણ ફોર્મેટમાં પોતાના ઇતિહાસની પ્રથમ જીત નોંધાવી છે. ફેન્સ માટે વધુ એક નિરાશાની વાત એ રહી કે, આ મેચમાં પણ 15 વર્ષના યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકી નહીં.
A result that makes 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲! ☘️#BackingGreen | #IREvIND | #FáilteSolar pic.twitter.com/tRLMkKIok0
— Cricket Ireland (@cricketireland) June 26, 2026
ભારતની નબળી શરૂઆત
183 રનના પડકારજનક ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ નબળી રહી. IPL 2026માં રનનો પહાડ ઊભો કરનારા સ્ટાર ખેલાડીઓ સંજુ સેમસન અને ઈશાન કિશન આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ સાબિત થયા. ટીમના 7 બેટ્સમેનો તો બે આંકડા (Double Digit)નો સ્કોર પણ સ્પર્શી શક્યા નહીં.
Liam McCarthy ends a brilliant innings from Abhishek Sharma ❌#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/hCGeQvomSA
— Cricket Ireland (@cricketireland) June 26, 2026
અભિષેકની તોફાની ફિફ્ટી પર ફરી વળ્યું પાણી
ઓપનર બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ભારત માટે સૌથી વધુ 50 રન બનાવ્યા. તેણે માત્ર 19 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી, પરંતુ પોતાના 20મા બોલ પર આઉટ થઈ ગયો. અભિષેકે પોતાની ઇનિંગમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. મિડલ ઓર્ડરમાં તિલક વર્માએ 19 રન (21 બોલ), શિવમ દુબેએ 25 રન (14 બોલ) અને અક્ષર પટેલે 15 રન (16 બોલ)નું યોગદાન આપ્યું હતું.
આ 5 ખેલાડીઓ રહ્યો ફ્લોપ
ભારત માટે આ 5 ખેલાડીઓ વિલન બન્યા, તેમાં પહેલું નામ સંજુ સેમસનનું છે, જેણે 4 બોલમાં માત્ર 5 રન બનાવ્યા. બીજું નામ ઈશાન કિશનનું છે, જે 5 બોલમાં માત્ર 3 રન જ બનાવી શક્યો. ત્રીજું નામ ખુદ કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરનું છે, જે એક મોટો શોટ રમવાના ચક્કરમાં પોતાની વિકેટ ગુમાવી અને 7 બોલમાં માત્ર 3 રન જ બનાવી શક્યો.
ચોથું નામ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાનું છે, જેણે 4 ઓવરમાં 57 રન આપ્યા અને એકપણ વિકેટ ન લીધી. પાંચમું નામ વોશિંગ્ટન સુંદરનું છે, જે ન તો બોલથી કોઈ કમાલ બતાવી શક્યો કે ન બેટથી. તેણે પોતાની એકમાત્ર ઓવરમાં 19 રન લૂંટાવ્યા અને ત્યારબાદ બેટિંગમાં જ્યારે ટીમ તેની પાસે એક સારી ઇનિંગની આશા રાખતી હતી, ત્યારે તેણે માત્ર 12 બોલમાં 9 રન બનાવ્યા.
કેપ્ટન ટકર અને ડેલાનીએ આયર્લેન્ડને મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું
આ પહેલા ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી આયર્લેન્ડની ટીમને તેના કેપ્ટન લોર્કન ટકર અને મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન ગેરેથ ડેલાનીએ શાનદાર સ્કોર સુધી પહોંચાડી હતી. કેપ્ટન ટકરે મોરચો સંભાળતા 36 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 2 સિક્સરની મદદથી 50 રનની કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ રમી હતી. નંબર-6 પર આવેલા ગેરેથ ડેલાનીએ ભારતીય બોલરોની લાઇન-લેન્થ બગાડતા 32 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 3 સિક્સર ફટકારીને 49 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી.
હર્ષિત રાણાની બોલિંગ પણ ન આવી કામ
ભારત માટે બોલિંગમાં હર્ષિત રાણાએ સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી હતી. તેના સિવાય અર્શદીપ સિંહ અને અક્ષર પટેલને 2-2 વિકેટ મળી હતી, જ્યારે શિવમ દુબેએ 1 વિકેટ લીધી હતી. જો કે, ભારતીય બોલરો છેલ્લી ઓવરોમાં રનની ગતિ પર અંકુશ મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, જેનું નુકસાન ટીમે ભોગવવું પડ્યું.