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IRE સામે પહેલીવાર હાર્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઈન્ડિયા, IPLના આ 5 સ્ટાર્સ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફ્લોપ; અય્યરની કેપ્ટનશીપ પર લાગ્યો ડાઘ

India vs Ireland: T20 સિરીઝની પહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 34 રનથી શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયા આયર્લેન્ડ સામે T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:08 PM IST
IRE સામે પહેલીવાર હાર્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઈન્ડિયા, IPLના આ 5 સ્ટાર્સ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફ્લોપ; અય્યરની કેપ્ટનશીપ પર લાગ્યો ડાઘ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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