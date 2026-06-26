/વિશ્વકપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 2026મા રેકોર્ડતોડ 177 ગોલ

ફુટબોલ વર્લ્ડ કપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર એક અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો છે. ફુટબોલ વિશ્વકપની એક એડિશનમાં સૌથી વધુ ગોલ થવાનો રેકોર્ડ વર્લ્ડ કપ 2026મા તૂટી ગયો છે. આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ ગ્રુપ ડીમાં અમેરિકા અને તુર્કી વચ્ચે રમાયેલા મુકાબલામાં બન્યો. અમેરિકાના ડિફેન્ડર ઓસ્ટિન ટ્રસ્ટીએ મેચની શરૂઆતમાં બે ગોલ કરી ટૂર્નામેન્ટનો 173મો ગોલ કર્યો. આ સાથે 2022મા કતર વિશ્વકપનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો. જ્યાં ટૂર્નામેન્ટની 64 મેચમાં કુલ 172 ગોલ થયા હતા. ખાસ વાત છે કે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા આ રેકોર્ડ માત્ર 59 મેચમાં બન્યો છે. આ મુકાબલામાં કુલ પાંચ ગોલ થયા હતા. તુર્કીએ શાનદાર વાપસી કરતા અમેરિકાને 3-2થી હરાવ્યું અને ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ ગોલની સંખ્યા 177 સુધી પહોંચી ગઈ છે.
ફીફા અધ્યક્ષ જિયાન્ની ઇન્ફન્ટિનોએ આ ઉપલબ્ધી પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે. જિયાન્ની ઇન્ફન્ટિનોએ કહ્યુ કે આટલી ઓછી મેચમાં નવો રેકોર્ડ બનવો તે વાતનો પુરાવો છે કે આ વખતે ટૂર્નામેન્ટમાં આક્રમક રમત જોવા મળી રહી છે. ખેલાડીઓના શાનદાર પ્રદર્શન અને સતત થઈ રહેલા ગોલે વિશ્વકપને યાદગાર બનાવ્યો છે. તેમણે તે પણ કહ્યું કે હજુ નોકઆઉટની મેચો બાકી છે, તેથી ગોલની સંખ્યામાં વધારો થશે. આ વખતે વિશ્વકપ પહેલાથી મોટો છે, કારણ કે ટીમોની સંખ્યા 32થી વધારી 48 કરવામાં આવી છે. આ કારણે કુલ મેચની સંખ્યા પણ 64થી વધી 104 થઈ ગઈ છે, જેનાથી રેકોર્ડ બનવાની સંભાવના વધી ગઈ છે.
96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
માત્ર ગોલ જ નહીં, દર્શકોના મામલામાં પણ નવો ઈતિહાસ રચાયો છે. અત્યાર સુધી 36 લાખ 5 હજાર 357 થી વધુ લોકોએ સ્ટેડિયમ પહોંચી વિશ્વકપના મેચની મજા માણી છે. આ ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં કોઈ ટૂર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજ સુધી સૌથી મોટો દર્શકોનો આંકડો છે. આ પહેલા સૌથી વધુ દર્શકોની હાજરીનો રેકોર્ડ 1994 વિશ્વકપમાં બન્યો હતો. તે વિશ્વકપમાં ગ્રુપ સ્ટેજના અંત સુધી આશરે 35 લાખ લોકો સ્ટેડિયમ પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026એ તે આંકડાને પાછળ છોડી દીધો છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા રેકોર્ડતોડ ગોલ-177
ઈન્ફેન્ટિનોએ કહ્યુ કે દુનિયાભરમાં મોટી સંખ્યામાં ફેન્સનું સ્ટેડિયમમાં આવવું ફુટબોલ પ્રત્યે લોકોનો પ્રેમ દર્શાવે છે. તેમણે બધા દર્શકોનો આભાર માનતા કહ્યું કે 16 યજમાન શહેરોનો માહોલ શાનદાર રહ્યો છે અને આ ટૂર્નામેન્ટ લોકોને જોડવાનું કામ કરી રહી છે. તેમણે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે હજુ ટૂર્નામેન્ટનો સૌથી રોમાંચક રાઉન્ડ બાકી છે અને આવનાર દિવસમાં ઘણા નવા રેકોર્ડ બની શકે છે.
ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન એક મોટો રેકોર્ડ 17 જૂને બનાવ્યો હતો. તે દિવસે રમાયેલા ચાર ગ્રુપ મુકાબલાને જોવા માટે 2,81,223 દર્શક સ્ટેડિયમ પહોંચ્યા હતા. આ કોઈ એક દિવસમાં વિશ્વકપ મેચ જોવા આવનાર દર્શકોનો નવો રેકોર્ડ રહ્યો. આ પહેલા રેકોર્ડ 194 વિશ્વકપમાં બન્યો હતો, જ્યારે એક દિવસમાં ચાર મેચ જોવા 2,77,070 લોકો પહોંચ્યા હતા.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
Link: https://www.zee5.com/