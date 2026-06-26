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વિશ્વકપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 2026મા રેકોર્ડતોડ 177 ગોલ

ફુટબોલ વિશ્વકપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર એક અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો છે. ફુટબોલ વિશ્વકપની એક એડિશનમાં સૌથી વધુ ગોલ થવાનો રેકોર્ડ 2026મા તૂટી ગયો છે. આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ ગ્રુપ ડીમાં અમેરિકા અને તુર્કી વિરુદ્ધ રમાયેલા મુકાબલામાં બન્યો હતો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:07 PM IST
વિશ્વકપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 2026મા રેકોર્ડતોડ 177 ગોલ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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વિશ્વકપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
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