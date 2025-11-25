Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્યારે અને ક્યાં થશે ટક્કર ? સામે આવી મોટી અપડેટ

India vs Pakistan : ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં આમને-સામને થવાના છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત-પાકિસ્તાન મેચની તારીખો અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. આ મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે બંને ટીમોને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્યારે અને ક્યાં થશે ટક્કર ? સામે આવી મોટી અપડેટ

India vs Pakistan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાવાનો છે. આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાં ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મોટી ટક્કર થશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર થયું નથી, પરંતુ ભારત-પાકિસ્તાન મેચની તારીખ અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે.

અહેવાલો અનુસાર, T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. 2025 એશિયા કપ પછી આ પહેલીવાર હશે જ્યારે બંને ટીમો T20 વર્લ્ડ કપમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત અને પાકિસ્તાન એક જ ગ્રુપમાં

ESPNcricinfo અનુસાર, ભારતને પાકિસ્તાન, યુએસએ, નેધરલેન્ડ અને નામિબિયા જેવા જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી શકે છે. ટીમ ઇન્ડિયા 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુએસએ સામે તેની પહેલી મેચ રમશે. ત્યારબાદ તેઓ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં નામિબિયાનો સામનો કરશે. ટુર્નામેન્ટનો સૌથી મોટો મુકાબલો 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે. ભારતની અંતિમ ગ્રુપ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે થશે. ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજમાં દરરોજ ત્રણ મેચ રમાશે.

ફાઇનલ મેચ ક્યારે રમાશે ?

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. ભારત અને શ્રીલંકા બંને આ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન તેની બધી મેચ કોલંબો અથવા કેન્ડીમાં રમશે. ટુર્નામેન્ટનું ફોર્મેટ 2024 વર્લ્ડ કપ જેવું જ રહેશે, જેમાં 20 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોપની બે ટીમો સુપર 8માં આગળ વધશે.

 

India and Pakistan will be in a group with the USA, Netherlands and Namibia

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 24, 2025

આ પછી, આ સુપર 8 ટીમોને ચાર ટીમોના બે ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. આ સુપર 8 ગ્રુપમાંથી દરેક ટોપની બે ટીમો સેમિફાઇનલ અને પછી ફાઇનલમાં જશે.

આ વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાં ભારત, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, બાંગ્લાદેશ, ઈંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, યુએસએ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ન્યુઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન, આયર્લેન્ડ, કેનેડા, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, નામિબિયા, ઝિમ્બાબ્વે, નેપાળ, ઓમાન અને UAEની ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ટીમ ઈન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે. ભારતે બાર્બાડોસમાં ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
IND vs PakIndia vs PakistanT20 Cricket World Cup 2026ICC

Trending news