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વર્લ્ડ  ચેમ્પિયન બનેલા સ્પેનને મોંઘીદાટ ટ્રોફીની સાથે મળી તોતિંગ પ્રાઈસ મની, રનર અપ આર્જેન્ટીના પણ માલામાલ થયું

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ગત ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીનાનું સતત બીજીવાર વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. સ્પેને 1-0થી હરાવીને વિશ્વ વિજેતા ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો. આ સાથે જ ચેમ્પિયન બનેલી ટીમ સ્પેન પર પૈસાનો વરસાદ થયો છે. ફિફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં કોઈ પણ વિજેતા ટીમને મળેલી આ સૌથી મોટી પ્રાઈસ મની છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:03 AM IST
વર્લ્ડ  ચેમ્પિયન બનેલા સ્પેનને મોંઘીદાટ ટ્રોફીની સાથે મળી તોતિંગ પ્રાઈસ મની, રનર અપ આર્જેન્ટીના પણ માલામાલ થયું
Image Credit: Reuters via ANI

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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