/વર્લ્ડ  ચેમ્પિયન બનેલા સ્પેનને મોંઘીદાટ ટ્રોફીની સાથે મળી તોતિંગ પ્રાઈસ મની, રનર અપ આર્જેન્ટીના પણ માલામાલ થયું

આ વખતે સ્પેને ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. રોડ્રીના નેતૃત્વવાળી સ્પેનની ટીમે વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીના જેવી ધૂરંધર ટીમ અને પ્રબળ દાવેદારને માત આપી ટ્રોફી 1-0થી જીતી લીધી. મેચ કાંટાની ટક્કર બની હતી. મુકાબલો એકસ્ટ્રા ટાઈમમાં ગયો જ્યાં ફેરાન ટોરેસ ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યો. આ જીત સાથે જ સ્પેનની ટીમે ટ્રોફી અને રેકોર્ડ ઈનામી રકમ પણ પોતાના નામ કરી લીધી. આર્જેન્ટીના પણ રનર અપ થઈને માલામાલ થઈ ગયું.
વર્લ્ડ કપ વિજેતાને રેકોર્ડ પ્રાઈસ મની
ફિફાએ વિશ્વ વિજેતા સ્પેનને 50 મિલિયન ડોલર ( લગભગ 481 કરોડ રૂપિયા)ની પ્રાઈઝ મની આપી. જે ફિફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં કોઈ પણ ચેમ્પિયન ટીમને મળેલી સૌથી મોટી રકમ છે. 2022માં આર્જેન્ટીનાને ખિતાબ જીતવા પર 42 મિલિયન ડોલર મળ્યા હતા. એટલે કે આ વખતે વિજેતા ટીમની ઈનામી રકમમાં 8 મિલિયન ડોલરનો વધારો થયો.
રનર અપ ટીમને પણ તગડી રકમ
ફાઈનલમાં હારનો સામનો કરનારી આર્જેન્ટીનાની ટીમને પણ મોટી રકમ મળી છે. રનર અપ ટીમને 33 મિલિયન ડોલર (લગભગ 318 કરોડ રૂપિયા) મળ્યા છે, જે ગત વિશ્વ કપ કરતા 3 મિલિયન ડોલર વધુ છે. ત્રીજા સ્થાને પહોંચેલા ઈંગ્લેન્ડને 29 મિલિયન ડોલર (લગભગ 279 કરોડ રૂપિયા મળ્યા), જ્યારે ચોથા સ્થાન પર રહેનારા ફ્રાન્સને 27 મિલિયન ડોલર (લગભગ 260 કરોડ રૂપિયા) મળ્યા.
Shining bright ✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AsY4wkN7rJ
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
બીજી ટીમોને પણ મળી અધધધ... રકમ
ફિફાએ આ વખતે 48 ટીમોના નવા ફોર્મેટવાળી ટુર્નામેન્ટમાં પ્રાઈઝ મનીમાં તોતિંગ વધારો કર્યો. ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધી પહોંચનારી દરેક ટીમને 19 મિલિયન ડોલર (લગભગ 183 કરોડ રૂપિયા) મળ્યા. જ્યારે રાઉન્ડ ઓફ 16માં બહાર થનારી દરેક ટીમને 15 મિલિયન ડોલર (લગભગ 144 કરોડ રૂપિયા) આપવામાં આવ્યા. રાઉન્ડ ઓફ 32માં હારનારી દરેક ટીમ માટે 11 મિલિયન ડોલર (લગભગ 106 કરોડ રૂપિયા)ની પ્રાઈઝ મની નિર્ધારિત કરાઈ હતી. જ્યારે ગ્રુપ સ્ટેજથી બહાર થનારી દરેક ટીમને 9 મિલિયન ડોલર (લગભગ 87 કરોડ રૂપિયા)ની પ્રાઈસ મની અપાઈ.
આ વખતે ફિફાએ તમામ 48 ક્વોલિફાય કરનારી ટીમોને ટુર્નામેન્ટ શરૂ થતા પહેલા જ આર્થિક મદદ કરી. દરેક ટીમને 10 મિલિયન ડોલર (લગભગ 96 કરોડ રૂપિયા)ની ક્વોલિફિકેશન ફી અને 2.5 મિલિયન ડોલર (લગભગ 24 કરોડ રૂપિયા) તૈયારી માટે અપાયા. એટલે કે કોઈ પણ ટીમને પહેલી મેચ રમતા પહેલા જ 12.5 મિલિયન ડોલર (લગભગ 120 કરોડ રૂપિયા) ગેરંટી મની તરીકે મળી ગયા.
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં કૂલ 871 મિલિયન ડોલર (લગભગ 8386 કરોડ રૂપિયા) વહેંચવામાં આવ્યા, જે ગત ટુર્નામેન્ટની સરખામણીએ 431 મિલિયન ડોલર વધુ છે. જેમાં 655 મિલિયન ડોલર પરફોર્મન્સના આધારે અપાયા. જ્યારે બાકી રકમ ક્વોલિફિકેશન અને તૈયારી ફંડ તરીકે આપવામાં આવી હતી.