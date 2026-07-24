/ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે 2027નું વર્ષ રહેશે અતિ ખાસ: બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીથી લઈને ODI વર્લ્ડ કપ સુધી, રમાશે આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ્સ

ક્રિકેટ ફેન્સ માટે 2027નું વર્ષ રોમાંચક રહેવાનું છે. દર્શકોને એક બાદ એક ટૂર્નામેન્ટ જોવા મળશે, જેમાં વનડે વિશ્વકપ અને એશિઝ પણ સામેલ છે. આ સિવાય એશિયા કપનું પણ આયોજન થશે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઈનલ પણ રમાવાની છે. તો આવો જાણીએ 2027 ક્રિકેટની કઈ-કઈ મહત્વની ટૂર્નામેન્ટ રમાશે.
બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીથી થશે શરૂઆત
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાનાર બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીની સાથે વર્ષની શરૂઆત થશે. આ વખતે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરશે. બંને વચ્ચે 5 ટેસ્ટ મેચ જાન્યુઆરી 21થી 3 માર્ચ વચ્ચે રમાશે.
પ્રથમ ટેસ્ટ- 21-15 જાન્યુઆરી, નાગપુર
બીજી ટેસ્ટ- 29 જાન્યુઆરીથી 2 ફેબ્રુઆરી, ચેન્નઈ
ત્રીજી ટેસ્ટ- 11-15 ફેબ્રુઆરી, ગુવાહાટી
ચોથી ટેસ્ટ- 19-23 ફેબ્રુઆરી, રાંચી
પાંચમી ટેસ્ટ- 27 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ, અમદાવાદ
આઈપીએલ 2027
હજુ ઈન્ડિનય પ્રીમિયર લીગની આગામી સિઝનનો કાર્યક્રમ સામે આવ્યો નથી, પરંતુ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટૂર્નામેન્ટ 14થી 30 માર્ચ વચ્ચે રમાશે.
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઈનલ 2027
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-2027 ચક્રની ફાઈનલ 9થી 13 જૂન લંડનના કેનિંગ્ટન ઓવલમાં રમાશે.
એશિયા કપ 2027
આગામી એશિયા કપનો કાર્યક્રમ પણ સામે આવ્યો નથી. પરંતુ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે બાંગ્લાદેશની યજમાનીમાં રમાનાર ટૂર્નામેન્ટ 18 જૂનથી 4 જુલાઈ વચ્ચે રમાશે.
એશિઝ 2027
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાનાર ઐતિહાસિક એશિઝ સિરીઝનો કાર્યક્રમ પણ સામે આવી ગયો છે. 2027 એશિઝ સિરીઝમાં 5 ટેસ્ટ મેચ 18 જૂનથી 2 ઓગસ્ટ વચ્ચે રમાશે. આ વખતે ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન ઈંગ્લેન્ડમાં થશે.
પ્રથમ ટેસ્ટ- 18થી 22 જૂન, નોટિંઘમ
બીજી ટેસ્ટ- 30 જૂનથી 4 જુલાઈ, લોર્ડ્સ
ત્રીજી ટેસ્ટઃ 8થી 12 જુલાઈ, બર્મિંઘમ
ચોથી ટેસ્ટ- 21થી 25 જુલાઈ, સાઉથેમ્પ્ટન
પાંચમી ટેસ્ટ- 29 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ, લંડન.
2027 વિશ્વકપ
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલે હજુ વનડે વિશ્વકપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો નથી. પરંતુ એટલું નક્કી થઈ ગયું છે કે ટૂર્નામેન્ટ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયાની સહ-યજમાનીમાં રમાશે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ટૂર્નામેન્ટ 4 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર વચ્ચે યોજાશે.