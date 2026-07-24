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ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે 2027નું વર્ષ રહેશે અતિ ખાસ: બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીથી લઈને ODI વર્લ્ડ કપ સુધી, રમાશે આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ્સ

Cricket Schedule 2027: આગામી વર્ષ (2027) ક્રિકેટ ફેન્સ માટે રોમાંચક રહેવાનું છે. ફેન્સને આ વર્ષે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીથી લઈને વનડે વિશ્વકપ સુધી ઘણી મોટી ટૂર્નામેન્ટ અને સિરીઝ જોવા મળશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 24, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:26 PM IST
ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે 2027નું વર્ષ રહેશે અતિ ખાસ: બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીથી લઈને ODI વર્લ્ડ કપ સુધી, રમાશે આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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