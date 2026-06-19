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VIDEO: કેનેડા-કતર મેચમાં બબાલ... ધક્કા-મુક્કી અને મારપીટની સ્થિતિ, મેદાન બની ગયું 'અખાડો'

ફુટબોલ વિશ્વકપમાં એક તરફ ગોલનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે બીજીતરફ વિવાદ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. કેનેડાએ કતરને 6-0થી હરાવ્યું હતું. પરંતુ આ મેચમાં જોરદાર વિવાદ જોવા મળ્યો હતો. બંને ટીમના ખેલાડીઓ બેકાબૂ થઈ ગયા અને સ્થિતિ મારપીટ સુધી પહોંચી ગઈ હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:27 AM IST
VIDEO: કેનેડા-કતર મેચમાં બબાલ... ધક્કા-મુક્કી અને મારપીટની સ્થિતિ, મેદાન બની ગયું 'અખાડો'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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