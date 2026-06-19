VIDEO: કેનેડા-કતર મેચમાં બબાલ... ધક્કા-મુક્કી અને મારપીટની સ્થિતિ, મેદાન બની ગયું 'અખાડો'

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા કેનેડાએ કતર વિરુદ્ધ રેકોર્ડતોડ જીત મેળવી હતી. કેનેડાએ કતરને 6-0થી કારમો પરાજય આપ્યો. એક તરફ આ મેચમાં ગોલનો વરસાદ થયો પરંતુ બીજી તરફ મોટો વિવાદ જોવા મળ્યો હતો. બંને ટીમો વચ્ચે એવી બબાલ થઈ કે ખેલાડીઓ બેકાબૂ થઈ ગયા અને ફુટબોલનું મેદાન જાણે અખાડો બની ગયું હતું. કેનેડાની ટીમ પ્લેસ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા આ મુકાબલામાં શરૂઆતથી હાવી રહી હતી. જોનાથન ડેવિડની હેટ્રિકે કતરને તહસ-નહસ કરી દીધું હતું.
જોનાથન ડેવિડે બેક-ટૂ-બેક ત્રણ ગોલ કર્યાં હતા. આ સિવાય કાઇલ લારિન અને નાથન સાલિબાએ પણ એક-એક ગોલ કર્યો હતો. જ્યારે કતરના ખેલાડીએ એક આત્મઘાતી ગોલ કર્યો હતો. 53મી મિનિટમાં મુકાબલામાં માહોલ ખરાબ થયો જ્યારે કતરના મિડફીલ્ડર આસિમ માદિબોએ કેનેડાને ખેલાડી ઇસ્માઇલ કોને પર ખતરનાક ટેકલ કર્યું હતું.
સ્ટ્રેચર પર બહાર ગયો ખેલાડી
ગંભીર ઈજાને કારણે તેને સ્ટ્રેચર દ્વારા મેદાનની બહાર લઈ જવો પડ્યો અને હોસ્પિટલ મોકલ્વો પડ્યો હતો. વીએઆર રિવ્યૂ બાદ રેફરીએ માદિબોને રેડ કાર્ડ આપી મેદાનની બહાર મોકલી આપ્યો હતો. આ પહેલા કતરનો હોમામ અહમદ પણ બહાર થઈ ગયો હતો, જેના કારણે ટીમમાં માત્ર નવ ખેલાડી બચ્યા હતા. જોનાથન ડેવિડે મેચમાં એક ખાસ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. તે યજમાન દેશ તરફથી રમતા વિશ્વકપમાં હેટ્રિક ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બની ગયો છે. તેની પહેલા આ સિદ્ધિ 1966ના વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ જ્યોફ હર્સ્ટે કરી હતી. આ કેનેટાના રમત ઈતિહાસમાં એક ગર્વની ક્ષણ હતી.
Stunning Fight Post for Canada vs Qatar (6-0)
The score was 6-0.
The fight told a different story.
When emotions take over, football stops being just a game.
Canada dominated the scoreboard.
Qatar refused to go down quietly.
World Cup pressure creates moments you can't… pic.twitter.com/ticz4cwiEp
— Toloud (@amanhostednft) June 19, 2026
મેદાન પર બબાલ અને રેડ કાર્ડ
મેચની 53મી મિનિટમાં માહોલ ખરાબ થવાની શરૂઆત થઈ હતી. કતરના મિડફીલ્ડર આસિમ માદિબોએ કેનેડાના ખેલાડી ઇસ્માઇલ કોને પર ખતરનાક ટેકલ કર્યું. કોનેને એટલી ગંભીર ઈજા થઈ કે તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવો પડ્યો અને સીધો હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યો. મેચ સમાપ્ત થયા બાદ તણાવ વધી ગયો, જ્યારે કેનેડાના હેડ કોચ જેસી માર્શ કતરના મેનેજર જૂલન લોપેટેગુઈ સાથે હાથ મિલાવવા પહોંચ્યા. જ્યાં બંને દેશો વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ અને માર્શનું ખરાબ વર્તન કતરને પસંદ ન આવ્યું. થોડા સમયની અંદર બંને ટીમના ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ વચ્ચે ધક્કા-મુક્કી શરૂ થઈ ગઈ. સ્થિતિ એટલી ખરાબ હતી કે સુરક્ષાકર્મીઓ અને અધિકારીઓએ વચ્ચે પડી મામલો શાંત કરાવવો પડ્યો હતો.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.