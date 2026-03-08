વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં પિચ પર ગરમાગરમી: અર્શદીપે બોલ ફેંક્યો તો બેટ લઈને પાછળ દોડ્યો મિચેલ, VIDEO વાયરલ
IND vs NZ T20 World Cup: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી મેચ દરમિયાન અર્શદીપ સિંહ અને ડેરીલ મિચેલ વચ્ચે તીખી બોલાચાલી થઈ હતી. અર્શદીપે મિચેલ તરફ બોલ ફેંકતા મામલો બિચક્યો હતો. જોકે, અમ્પાયર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે વચ્ચે પડીને મામલો શાંત પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ અક્ષર પટેલે મિચેલને આઉટ કરીને પેવેલિયન ભેગો કર્યો હતો.
IND vs NZ T20 World Cup: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રવિવારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઈનલ મેચ રમાઈ હતી. આ ખિતાબી જંગમાં ત્યારે ઉત્તેજના વધી ગઈ જ્યારે અર્શદીપ સિંહ અને ડેરીલ મિચેલ સામસામે આવી ગયા. સ્થિતિ એટલી હદે વણસી ગઈ હતી કે કેપ્ટન સૂર્યા અને અમ્પાયરે દખલગીરી કરવી પડી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?
ભારતે આ મહામુકાબલામાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા 255 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા અને ઈશાન કિશને તોફાની અડધી સદી ફટકારી હતી, જ્યારે શિવમ દુબેએ પણ આક્રમક બેટિંગ કરી હતી. આ વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી કીવી ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી અને માત્ર 8 ઓવરમાં જ ન્યુઝીલેન્ડની 5 વિકેટ પડી ગઈ હતી.
Final Hungama : Daryl Mitchell 🆚 Arshdeep Singh
Surya ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತ... SKY Handle ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಬುತ!👏🏻🤝🏻
ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ICC Men’s #T20WorldCup 👉🏻 FINAL | #INDvNZ | LIVE NOW | ನಿಮ್ಮ Star Sports ಕನ್ನಡ & JioHotstar ನಲ್ಲಿ.#T20WorldCup2026Final pic.twitter.com/K4ECnGh9ra
— Star Sports Kannada (@StarSportsKan) March 8, 2026
કઈ રીતે શરૂ થયો વિવાદ?
મુશ્કેલ સમયમાં ડેરીલ મિચેલ અને કેપ્ટન સેન્ટનરે ઇનિંગને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઇનિંગની 11મી ઓવર લઈને અર્શદીપ સિંહ આવ્યો હતો. પોતાની પ્રથમ ઓવરમાં માત્ર 4 રન આપનાર અર્શદીપને મિચેલે આ ઓવરમાં બે સિક્સર ફટકારી દીધી હતી. ઓવરના 5મા બોલ પર મિચેલ કોઈ રન બનાવી શક્યો નહીં અને બોલ સીધો અર્શદીપના હાથમાં ગયો.
અર્શદીપે બોલ ફેંક્યો અને મિચેલ ગુસ્સે થયો
બોલ પકડ્યા બાદ અર્શદીપે અચાનક મિચેલ તરફ બોલ ફેંક્યો હતો. આ જોઈ મિચેલ લાલચોળ થઈ ગયો અને બેટ સાથે અર્શદીપ તરફ દોડ્યો હતો. તે આક્રમક રીતે ઈશારા કરતો તેની નજીક પહોંચી ગયો હતો. તરત જ કેપ્ટન સૂર્યાએ મિચેલને સમજાવ્યો અને અમ્પાયરે અર્શદીપ સાથે વાત કરીને મામલો થાળે પાડ્યો હતો.
ઓવર પૂરી થયા બાદ બંને ખેલાડીઓએ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા અને વિવાદનો અંત આવ્યો હતો. જોકે, મિચેલ લાંબી ઇનિંગ રમી શક્યો નહીં અને 13મી ઓવરમાં અક્ષર પટેલે તેને 17 રન પર આઉટ કરી દીધો હતો.
ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા અને ઈશાન કિશનની ફિફ્ટી અને દુબેની આક્રમક 26 રનની ઈનિંગની મદદથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે 256 રનનો મજબૂત લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.
