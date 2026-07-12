/બેલિંગહામનો ડબલ ધમાકો! મહાન મેરાડોનાના રેકોર્ડની કરી બરાબરી, નોર્વેને હરાવી ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલમાં

Norway vs England Quarter Final Highlights: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ત્રીજા ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડે નોર્વેને 2-1થી હરાવી સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. મિયામીમાં રમાયેલા આ બ્લોકબસ્ટર મુકાબલામાં સ્ટાર સ્ટ્રાઇકર જૂડ બેલિંગહમ ઈંગ્લેન્ડની જીતનો હીરો રહ્યો. તેણે બે ગોલ કરી નોર્વેને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો. ઈંગ્લેન્ડે 2-1થી શાનદાર જીત મેળવી સેમીની ટિકિટ કપાવી લીધી છે અને 1966 બાજ બીજીવાર ટ્રોફી જીતવાની આશા જીવંત રાખી છે. તો આ ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનારી નોર્વેની ટીમની સફર ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ માટે બે ગોલ કરનાર બેલિંગહમે આર્જેન્ટીનાના પૂર્વ મહાન ખેલાડી ગિએગો મારાડોનાની બરોબરી કરી લીધી છે. બેલિંગહમે વિશ્વકપની સતત બે નોકઆઉટ મેચમાં 2 ગોલ કર્યાં, જે છેલ્લે મારાડોનાએ 1986મા કર્યું હતું.
બેલિંગહમના શાનદાર પ્રદર્શનની મદદથી ઈંગ્લેન્ડ સેમીમાં
મેચનો પ્રથમ ગોલ નોર્વે તરફથી આવ્યો. એન્ડ્રિયાસ શેઝેલ્ડરૂમે 36મી મિનિટે ગોલ કરી નોર્વેને લીડ અપાવી હતી. પરંતુ 10 મિનિટ બાદ બેલિંગહમે ગોલ કરી સ્કોર બરોબર કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ 90મી મિનિટ સુધી કોઈ ગોલ થયો નહીં અને મેચ એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પહોંચી હતી. 93મી મિનિટે બેલિંગહમે ફરી કમાલ કર્યો અને પોતાનો બીજો ગોલ કર્યો હતો. આ ગોલની મદદથી ઈંગ્લેન્ડ અંતિમ-4મા પહોંચી ગયું છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા બેલિંગહમ અત્યાર સુધી 6 ગોલ કરી ચૂક્યો છે અને ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં તેની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. તો નોર્વેના સ્ટાર હાલેન્ડે 7 ગોલ કર્યાં, પરંતુ તે આ રેસમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હાલ લિયોનેલ મેસ્સી અને ફ્રાન્સનો કિલિયન એમ્બાપ્પે 8-8 ગોલની સાથે રેસમાં સૌથી આગળ છે.
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોણ આગળ?
કિલિયન એમ્બાપ્પે (ફ્રાન્સ)- 8 ગોલ
લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટીના)- 8 ગોલ
અર્લિંગ હાલેન્ડ (નોર્વે)- 7 ગોલ
હેરી કેન (ઈંગ્લેન્ડ)- 6 ગોલ
જૂડ બેલિંગહમ (ઈંગ્લેન્ડ)- 5 ગોલ
ઈંગ્લેન્ડ-નોર્વે મેચમાં શું-શું થયું?
36મી મિનિટમાં એન્ડ્રિયાસ શેઝેલ્ડરૂપે ગોલ કરી નોર્વેને લીડ અપાવી.
45+2 મિનિટમાં બેલિંગહમે ગોલ કરી સ્કોર બરાબર કર્યો.
હાફ ટાઇમની ઠીક પહેલા હેરી કેનનો ગોલ ઓફસાઈડ હોવાને કારણે રદ્દ કરવામાં આવ્યો.
હાફ ટાઈમ સુધી સ્કોર 1-1
56મી મિનિટે ટોર્બજોર્ન હેગેમે ગોલ કર્યો, પરંતુ VAR એ તેને રદ્દ કરી દીધો કારણ કે હાલેન્ડે ત્યાં એન્ડરસનને ધક્કો માર્યો હતો.
નોર્વેના ફેન્સનું દિલ તૂટી ગયું. કારણ કે આ વિવાદિત ક્ષણ હતી.
90મી મિનિટ સુધી સ્કોર 1-1થી બરોબર રહ્યો.
એક્સ્ટ્રા ટીણની શરૂઆતમાં બેલિંગહમે આ મેચનો બીજો ગોલ કર્યો. ઈંગ્લેન્ડ 2-1થી આગળ.
120 મિનિટ પુરી થતાં ઈંગ્લેન્ડને જીત મેળવી અને નોર્વેની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ.