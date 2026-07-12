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બેલિંગહામનો ડબલ ધમાકો! મહાન મેરાડોનાના રેકોર્ડની કરી બરાબરી, નોર્વેને હરાવી ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલમાં

Norway vs England Quarter Final Highlights: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ત્રીજા ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડે નોર્વેને 2-1થી હરાવી સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. સ્ટાર સ્ટ્રાઇકર જૂડ બેલિંગહમ ઈંગ્લેન્ડની જીતનો હીરો રહ્યો છે. તેણે મેચમાં બે ગોલ કરી ટીમને જીત અપાવી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:36 AM IST
બેલિંગહામનો ડબલ ધમાકો! મહાન મેરાડોનાના રેકોર્ડની કરી બરાબરી, નોર્વેને હરાવી ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલમાં

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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