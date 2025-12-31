જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે આ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખેલાડી, હાલત અત્યંત ગંભીર
Damien martyn : ઓસ્ટ્રેલિયાનો આ પૂર્વ ક્રિકેટર બ્રિસ્બેનની એક હોસ્પિટલમાં અત્યંત ગંભીર હાલતમાં છે. તે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર છે. પરિણામે તેની સ્થિતિ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ માટે ખૂબ જ દુ:ખદ છે. તેણે છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ 2006માં રમી હતી.
Trending Photos
Damien martyn : ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 67 ટેસ્ટ મેચ રમનાર પૂર્વ ક્રિકેટર ડેમિયન માર્ટિન બ્રિસ્બેનની એક હોસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં છે. ઓસ્ટ્રેલિયન મીડિયા અનુસાર, 54 વર્ષીય પૂર્વ બેટ્સમેન છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર તે કોમામાં છે અને મેનિન્જાઇટિસ સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે.
માર્ટિને 1990ના દાયકામાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, ટીમ માટે ઘણી મેચ વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી હતી. તે તેની બેસ્ટ શોટ સિલેક્શન અને મેચ ફિનિશર તરીકેની તેની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા માટે જાણીતો હતો. માર્ટિને 2006માં તેની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તે કેટલાક સમયથી ગંભીર રીતે બીમાર છે.
પૂર્વ ખેલાડીઓનો સાથ
પૂર્વ ટેસ્ટ ટીમના સાથી ડેરેન લેહમેને સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "ડેમિયન માર્ટિનને ખૂબ પ્રેમ અને પ્રાર્થના મોકલી રહ્યો છું. મજબૂત રહો અને લડતા રહો, લિજેન્ડ. પરિવારને પ્રેમ." તેમના મિત્ર અને પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ટેસ્ટ વિકેટકીપર એડમ ગિલક્રિસ્ટે કહ્યું, "તેને શ્રેષ્ઠ સારવાર મળી રહી છે અને (માર્ટિનની પાર્ટનર) અમાન્ડા અને તેનો પરિવાર જાણે છે કે ઘણા લોકો તેની પ્રાર્થનાઓ અને શુભેચ્છાઓ મોકલી રહ્યા છે."
21 વર્ષની ઉંમરે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ
માર્ટિને ટેસ્ટ મેચોમાં 46.37ની સરેરાશથી રન બનાવ્યા હતા. ડાર્વિનમાં જન્મેલા માર્ટિને 21 વર્ષની ઉંમરે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું, 1992-93 ની વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણીમાં ડીન જોન્સનું સ્થાન લીધું હતું અને 23 વર્ષની ઉંમરે તેઓ પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન હતા. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 165 હતો, જે 2005માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે બનાવ્યો હતો, જે તેની 13 ટેસ્ટ સદીઓમાંની એક હતી.
ક્રિકેટથી કોમેન્ટરી સુધી
માર્ટિને 2006-07 એશિઝ શ્રેણીમાં એડિલેડ ઓવલ ખાતે પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ રમી હતી અને ત્યારબાદ કોમેન્ટરી કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. માર્ટિને 208 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં સરેરાશ 40.8 હતી. તે 1999 અને 2003 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ હતા. તેમણે 2003ની ફાઇનલમાં ભારત સામે તૂટેલી આંગળી સાથે રમતા અણનમ 88 રન બનાવ્યા હતા. તેઓ 2006ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી વિજેતા ટીમના પણ સભ્ય હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે