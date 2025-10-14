ભારતે ટેસ્ટ સિરીઝ જીતી છતાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકાથી હજુ પણ પાછળ, જુઓ WTC પોઈન્ટ ટેબલ
Latest WTC Points Table : ભારતે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની બીજી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. મંગળવારે બીજી ટેસ્ટના પાંચમા દિવસે, ભારતે બીજી ઇનિંગમાં 121 રનનો ટાર્ગેટ સરળતાથી ચેઝ કરી લીધો. આ સાથે ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો 2-0થી શ્રેણીમાં વ્હાઇટવોશ કર્યો હતો.
Latest WTC Points Table : ભારતે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની બીજી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 7 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણીમાં 2-0થી વ્હાઇટવોશ કર્યો. ભારતે અમદાવાદમાં પહેલી ટેસ્ટ એક ઇનિંગ અને 140 રનથી જીતી હતી. દિલ્હીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બીજી ઇનિંગમાં ફોલોઓન બાદ સખત લડત આપી હતી, પરંતુ હાર ટાળી શકી નહોતી.
ગિલનું નસીબ ચમક્યું
ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેપ્ટન તરીકે ગિલની આ સાતમી મેચ હતી અને પ્રથમ વખત તે ટોસ જીત્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાનો પહેલો દાવ 5 વિકેટે 518 રન પર ડિકલેર કર્યો હતો. યશસ્વી જયસ્વાલે 175 અને શુભમન ગિલે અણનમ 129 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રથમ દાવમાં 248 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારતે 270 રનની લીડ મેળવી અને વિન્ડીઝને ફોલોઓન આપ્યું.
ફોલોઓન પછી વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સંઘર્ષ
અહીંથી, મેચ રોમાંચક બની ગઈ. જોન કેમ્પબેલ (115) અને શાઈ હોપ (103)ની સદીઓને કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બીજા દાવમાં 390 રન બનાવ્યા, જેના કારણે ભારતને ફરીથી બેટિંગ કરવાની ફરજ પડી. તેઓએ 120 રનની લીડ મેળવી, જેના કારણે ભારતને જીતવા માટે 121 રન બાકી રહ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાએ કેએલ રાહુલના અણનમ 58 રનને કારણે આ ટાર્ગેટ સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધું. સાઈ સુદર્શને પણ 39 રન બનાવ્યા.
જીતથી ભારતને કેટલો ફાયદો થયો ?
આ જીતે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલ પર પણ અસર કરી. પ્રથમ મેચ જીત્યા પછી બે વખત ફાઇનલિસ્ટ ટીમ ઈન્ડિયા છ મેચ પછી 55.56ના PCT (પોઈન્ટ ટકાવારી) સાથે નવ ટીમોના સ્ટેન્ડિંગમાં ત્રીજા સ્થાને હતી. આ મેચ પછી ભારતનું રેન્કિંગ યથાવત છે. જોકે, તેના પોઈન્ટ અને PCTમાં વધારો થયો છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો PCT હવે 61.90 પર છે, જેનાથી તેના 52 પોઈન્ટ થયા છે.
પોઈન્ટ ટેબલમાં અન્ય ટીમોની સ્થિતિ
ઓસ્ટ્રેલિયાનો હાલમાં 100 PCT છે અને તે 21 નવેમ્બર, 2025ના રોજ પર્થમાં એશિઝ શ્રેણી શરૂ થાય ત્યાં સુધી પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહેશે. શ્રીલંકા 66.67ના PCT સાથે બીજા સ્થાને છે. ઈંગ્લેન્ડ (43.33 PCT) ચોથા સ્થાને છે અને બાંગ્લાદેશ (16.67 PCT) પાંચમા સ્થાને છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ છઠ્ઠા સ્થાને છે. ન્યુઝીલેન્ડે આ રાઉન્ડમાં એક પણ મેચ રમી નથી. દક્ષિણ આફ્રિકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ રમાઈ રહી છે. તે પછી પોઈન્ટ ટેબલમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.
